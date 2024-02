Modder sistemano il famoso "peccato originale" di Nintendo

Un gruppo di modder sembra aver finalmente risolto un difetto storico del NES (la versione occidentale del Famicom), ribattezzato nella scena come "il peccato originale" del Colosso di Kyoto, che affliggeva gli utenti da ben 39 anni.

Il problema era legato al pin connector, un connettore poco affidabile che rendeva difficile l'avvio dei giochi sulle vecchie console NES. Questo connettore, situato nello slot delle cartucce, subiva un logoramento nel tempo, causando problemi di riconoscimento delle cartucce e facendo lampeggiare la spia della console di rosso, indicando il fallimento nel caricamento del gioco sulla cartuccia.

Nel corso degli anni, sono state proposte diverse soluzioni, nel tentativo di risolvere questo problema, ma nessuna aveva portato a una soluzione definitiva. Ora, i modder RockerGaming e reventlow sembrano aver trovato la chiave di volta per risolvere il cosiddetto "peccato originale di Nintendo".

Questi appassionati hanno lavorato a una versione moddata della console NES, introducendo un nuovo alloggiamento per le cartucce chiamato "Ninten-drawer". Questo nuovo design risolve il problema del connettore grazie a uno scorrimento diretto delle cartucce e a uno spazio maggiore che facilita la loro rimozione.

Inoltre, questa soluzione, elimina definitivamente il problema della spia rossa lampeggiante, che era diventato un segno distintivo del malfunzionamento del NES. Attualmente, il Ninten-drawer è in fase di test, ma se dimostrerà di funzionare in modo eccellente, potrebbe essere prodotto e reso disponibile per la vendita, permettendo agli appassionati di retrogaming di modificare la propria console in maniera definitiva..

Il difetto del pin connector era particolarmente fastidioso per gli utenti, e il tentativo di risolverlo manualmente poteva causare danni irreparabili. La soluzione proposta dai modder RockerGaming e reventlow sembra quindi essere un passo avanti significativo per migliorare l'esperienza di gioco su NES e preservare questo iconico sistema di gioco retro.

Ovviamente, si parla della prima versione del NES e non del Top-Loader, la seconda versione, ufficialmente inedita in Europa, che permetteva di inserire le cartucce, per l'appunto, nella part superiore della console evitando di passare per il delicato carrello presente nella versione originale.