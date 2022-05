Nel corso degli ultimi giorni, il pro player di Hearthstone Jon Westberg è stato sospeso dai circuiti internazionali da parte di Blizzard. Il motivo? Una bruttissima accusa, emersa non dalle scuse del giocatore (conosciuto con il suo nickname Orange) ma dai documenti dei tribunali svedesi.

Come riportato online, infatti, Westberg è accusato di molestie sessuali. Le carte del tribunale svedese sono disponibili online, e dopo essere state tradotte con Google Translate hanno portato alla luce le accuse di cui Orange è stato investito. Non è chiaro se le molestie siano avvenute dopo un torneo ufficiale di Hearthstone oppure se l’episodio sia slegato dal circuito Esport del gioco di casa Blizzard. Nonostante ciò, Westberg ha deciso di chiedere scusa ai fan e ha cercato di fornire delle spiegazioni in merito a ciò che è accaduto, senza però evitare di prendersi le sue responsabilità.

“Stavo lottando contro alcuni problemi mentali ma invece di cercare aiuto da un terapista ho preferito percorrere degli atteggiamenti distruttivi. Non ho mai avuto intenzione di fare del male alle altre persone, ma questi comportamenti mi hanno portato a far star male qualcun altro ed è il mio più grande rimpianto”, le parole che si leggono su TwitLonger contenute nella dichiarazione di scuse ai fan e ovviamente alla vittima. Come avevamo detto in apertura, Westberg non ha rivelato i motivi del suo allontanamento e della sua sospensione, ma ciò che ha scritto coincide con la versione del tribunale svedese, in cui si parla di comportamenti non consoni e di una vera e propria molestia avvenuta mentre la donna stava dormendo.

I am needless to say devastated by this. But I don’t want it to seem like I’m looking for sympathy.

Please just reserve your speculations and judgement for now. This is not something that is easy to talk about and I want to make sure I do it the right way

Thanks for understanding — Jon Westberg (@HS_Orange) May 17, 2022

Westberg ha concluso le sue scuse chiedendo ai fan e al suo pubblico di non emettere sentenze in anticipo. “Non è una cosa facile di cui parlare e voglio essere sicuro di farlo nella maniera giusta. Grazie per la vostra comprensione”, si legge nel cinguettio lanciato negli ultimi giorni.