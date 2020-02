Hearthstone Summit 2020, novità pazzesche in arrivo

Se siete appassionati del mondo dei Trading Card Games, sarete sicuramente a conoscenza di Hearthstone. In questi ultimi anni, il prodotto Blizzard ha saputo decisamente conquistare il panorama videoludico mondiale grazie al costante supporto ricevuto dai suoi sviluppatori. Proprio in vista del nuovo anno, Blizzard ha deciso di organizzare un Summit dedicato al tanto amato Trading Card Game. All’evento hanno preso parte un numero molto ristretto di influencers (tra i quali anche i nostri connazionali Attrix e Poly).

La ragione dietro questo evento a porte chiuse dedicato a Hearthstone riguarda un’importante novità che accompagnerà il gioco durante il prossimo anno. Stando a quel poco che sappiamo, la casa americana svelerà questa misteriosa (e anche grandiosa) novità durante la giornata di domani. Tuttavia, durante il Summit organizzato da Blizzard, alcuni tra i fortunati partecipanti sono già riusciti a “scoprire” di quale novità si tratti.

Still in shock after hearing what's planned for @PlayHearthstone 2020. The developers remain as passionate as ever. They haven't given up on the game. Not even close.

If they can execute, this will cement Hearthstone for the next decade. For new, returning, and veteran players.

— Frodan (@Frodan) February 19, 2020