Hellblade 2 dura solo 9 ore, e per me va bene cosi

Durante l'Xbox Developer_Direct 2024, sono stati svelati dettagli su Senua's Saga: Hellblade 2 (Vi ricordo che il gioco uscirà il 21 maggio 2024.) attraverso il blog ufficiale di Microsoft

Tra le tante informazioni, ciò che ha colpito di più è certamente la durata. Hellblade 2, infatti, dovrebbe avere una storia lunga tra le 7 e le 9 ore, quindi in linea con quello che è stato il primo capitolo del franchise.

C'è chi si sta già lamentando di questa dichiarazione e onestamente ne sono molto sorpreso. Non ho idea di cosa si aspettasse la community, forse un God of War Like o l'ennesimo open world. Io desideravo ardentemente un seguito di un gioco principalmente narrativo che ha saputo coinvolgermi per la sua storia e che certamente non avrei davvero digerito più di 8-9 ore.

Chiunque abbia giocato e apprezzato Hellblade, saprà che il racconto è incentrato su Senua e sul suo viaggio a metà tra il ricercare se stessi e combattere contro la "psicosi". Un tema delicato, ma anche abbastanza pesante che, se portato a una durata troppo elevata, può soltanto rendere la vicenda troppo esasperata e meno accattivante.

Hellblade 2 deve convincere per il suo racconto, dovrà essere un'esperienza in grado di "entrarci dentro" e questo non sarebbe possibile con un prodotto ad ampio respiro. Serviva un prodotto evoluto tecnologicamente che sapesse regalarci ancora una volta una storia coinvolgente e memorabile.

Ovviamente sulla qualità di tutto questo è ancora presto per parlarne ed è probabile che a maggio tireremo le somme. Ma lamentarsi della durata di un prodotto come questo, significa dar peso a tutte quelle avventure da 200/300 ore che tanto vogliamo ridurre nella nostra libreria.

Per me 9 ore non sono un problema; se la storia riuscirà davvero a colpirmi ed emozionarmi, allora avrà senza problemi raggiunto il suo scopo.