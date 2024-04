Helldivers 2: il danno da fuoco è troppo forte, i giocatori sono imbufaliti

In Helldivers 2 ci sono numerosi modi sciocchi per perdere la propria vita per sbaglio: qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un bug risolto da Arrowhead, ma rimane un problema incredibilmente fastidioso per i giocatori. Molti, infatti, bruciano vivi il propri Helldiver correndo attraverso fiamme alte quanto le caviglie a causa del fin troppo elevato danno da fuoco.

Il problema del danno da fuoco sta diventando sempre più rilevante in Helldivers 2, tanto che i giocatori stanno iniziando a stancarsene e chiedono correzioni. In particolare, un utente di Reddit, PandaManLTOU0, ha recentemente condiviso un video sul subreddit del gioco che lo mostra istantaneamente ucciso da un getto di fuoco, nonostante indossasse un'armatura pesante e fosse stato a contatto con le fiamme per meno di un secondo.

Di solito, si ha il tempo di curarsi o tuffarsi per estinguere le fiamme sul corpo, ma in questo caso il giocatore non ha avuto nemmeno questa possibilità. Per peggiorare le cose, era a piena salute quando è stato colpito dalle fiamme, quindi non c'era davvero nulla che potesse fare per evitare di diventare una torcia umana.

È chiaro che, anche a difficoltà più elevate, essere eliminati così rapidamente da un danno così potente sembra ingiusto, motivo per cui i fan hanno iniziato a chiedere ad Arrowhead di intervenire. Alcuni ritengono che il livello di danno attuale sia semplicemente eccessivo e chiedono una riduzione nel tempo. Altri pensano che potrebbe trattarsi di un bug che il team di sviluppo può risolvere facilmente, ipotizzando che le fiamme possano infliggere danni critici o che colpiscano più volte involontariamente, come accadeva con un bug dei razzi prima che venisse corretto.

Per ora, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a segnalare il problema e sperare che Arrowhead intervenga. È certamente un problema che dovrebbe essere affrontato nel prossimo aggiornamento di bilanciamento, anche se il team ha dichiarato di avere intenzione di risolvere presto il sistema di distribuzione delle ricompense, che potrebbe avere la priorità. Nel frattempo, dovremo fare del nostro meglio per evitare di diventare braci umane e stare alla larga dalle fiamme.