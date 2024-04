Helldivers 2: Squadra di Elite Annienta Automi e Salva 3 Pianeti!

In una svolta spettacolare per i giocatori di Helldivers 2, l'universo del gioco è stato liberato dalla minaccia degli Automaton grazie agli sforzi combinati di oltre 250.000 giocatori. Questa gloriosa vittoria segna la fine delle ostilità in spazi conosciuti, eliminando ogni presenza nemica dalle galassie e aprendo nuove frontiere di battaglia contro altre specie aliene.

I giocatori hanno liberato con successo i pianeti Maia, Tibit e Durgen, eradicando la presenza degli Automatoni e ponendo fine alla loro minaccia.

La campagna di liberazione, conosciuta come Operation Swift Disassembly, si è conclusa in trionfo,lasciando l'intera area libera dalla dominazione robotica. Un risultato che, a detta di molti, sembrava impossibile solo fino a qualche tempo fa.

Tuttavia, la vittoria potrebbe non essere definitiva. Voci di un'imminente controffensiva, conosciuta come "The Reclamation", stanno iniziando a circolare tra le truppe, suggerendo che gli Automaton potrebbero essere pronti a fare una mossa per riprendersi i territori persi. Nonostante ciò, al momento non sono previsti nuovi confronti con questo nemico, costringendo gli Helldivers a rivolgere la loro attenzione verso altre minacce.

La nuova direttiva del Super Comando di Terra è chiara: i soldati dovranno ora affrontare le infestazioni di insetti sui fronti di Terminid e partecipare alla costruzione di fattorie E-710 più sicure ed efficienti, sfruttando la peculiarità degli insetti di decomporre in un elemento prezioso, l'olio. Una situazione che aggiunge un tocco di satira alla narrazione bellica di Helldivers 2, giocando sulla dualità tra guerra e sfruttamento delle risorse.

Questo nuovo ordine Maggiore, tuttavia, presenta delle sfide notevoli. Con solo un giorno e mezzo a disposizione per liberare tre pianeti, la missione sembra quasi impossibile. Ma il progresso significativo già registrato su Estanu e Crimsica, rispettivamente al 66% e 34% di liberazione, insieme al fatto che i giocatori devono concentrarsi su un'unica fazione nemica per ora, offre una speranza di successo.

Per chi è alla ricerca di dettagli aggiuntivi sullo stato della guerra galattica o sul progresso delle missioni, esiste una mappa della guerra galattica di Helldivers 2 disponibile online. Questo strumento fornisce informazioni vitali come il progresso della liberazione dei pianeti, il tempo stimato per la liberazione, il totale dei giocatori online, e la rete delle linee di rifornimento non visibili nella mappa galattica del gioco.

La vittoria contro gli Automaton segna solo l'inizio di quello che si preannuncia come un'avventura galattica senza fine, con nuovi nemici da affrontare e mondi da esplorare. Con il supporto per il gioco incrociato tra PS5 e PC, la comunità di Helldivers è più unita e forte che mai, pronta ad affrontare le nuove sfide che il futuro porterà.

Con gli Automaton temporaneamente fuori combattimento, si ipotizza che l'attenzione potrebbe presto spostarsi verso la fazione aliena degli Illuminati, noti per l'utilizzo di scudi energetici e teletrasporto. Nonostante Helldivers 2 sia stato lanciato solo due mesi fa, il ritmo con cui vengono rilasciati nuovi contenuti suggerisce che potremmo vedere l'introduzione di questa nuova minaccia in un futuro non troppo lontano.

Nel frattempo, gli sviluppatori continuano ad aggiornare il gioco con nuove armi, armature e altri oggetti, attraverso pass battaglia mensili e aggiornamenti periodici. L'ultimo pass battaglia, noto come Democratic Detonation Warbond, introdurrà una serie di nuove armature, armi e granate, rendendo il gioco ancora più interessante e variegato.