Heroes of Newerth Reborn: risorge il rivale di League Of Legends

Heroes of Newerth, il popolare MOBA che chiuse nel 2022, sta per tornare con una versione rimasterizzata chiamata Heroes of Newerth: Reborn. Lo studio indipendente Kongor Studios, in collaborazione con la piattaforma asiatica Garena, sta riportando in vita questo storico rivale di League of Legends e DOTA 2 con grafica migliorata e nuove funzionalità.

Il ritorno di Heroes of Newerth rappresenta un tentativo di riconquistare i giocatori nostalgici di questo celebre titolo oramai abbandonato da anni, provando allo stesso tempo a riconquistarsi una fetta nel mercato dei MOBA. La remaster utilizzerà un nuovo motore chiamato iGames per migliorare la grafica, l'audio e il netcode, offrendo un'esperienza più fluida rispetto all'originale del 2010.

Heroes of Newerth: Reborn non ha ancora una data di uscita.

Heroes of Newerth: Reborn includerà 80 personaggi al lancio, con altri in arrivo successivamente. Tra le novità ci saranno un nuovo mostro epico chiamato Phoenix e i Corvi, ovvero degli esseri di supproto utilizzabili per rivelare aree specifiche della mappa. Verrà inoltre introdotta la "role queue" per cercare partite in ruoli specifici.

Nick Caras, direttore delle comunicazioni di Kongor Studios, ha spiegato a PCGamesN:

Molti, incluso Kongor Studios, pensano che sia stato chiuso troppo presto, in circostanze indegne del suo patrimonio. Sappiamo che sarà difficile preservare gli elementi del gioco originale introducendo al contempo veri aggiornamenti, ma intendiamo raccogliere questa sfida.

Il nuovo Heroes of Newerth non punta a competere direttamente con i colossi DOTA 2 e League of Legends, ma spera di offrire un'esperienza unica per distinguersi, riuscendo a riottenere la sua storica fan base e, magari, conquistare qualche nuovo giocatore. Gli sviluppatori promettono una "sorpresa" nel modello economico, il quale includerà comunque microtransazioni cosmetiche.

Heroes of Newerth: Reborn sarà il primo gioco sulla nuova piattaforma iGames, di cui si sa ancora pochissimo. È prevista anche una campagna social chiamata iGames Genesis con ricompense "in game" per i partecipanti.

Tuttavia, la presenza di Garena come editore solleva qualche preoccupazione, dato che l'azienda asiatica è nota per pratiche discutibili e prezzi elevati. I giocatori dovranno attendere maggiori dettagli per capire se questo ritorno di Heroes of Newerth saprà davvero riconquistare il suo spazio nel competitivo mercato dei MOBA.