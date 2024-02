Hi-Fi Rush e Sea of Thieves per PS5 annunciati ufficialmente

Hi-Fi Rush, il celebre gioco d'azione con elementi da Rythm Game, ha una data di uscita ufficiale per PS5, almeno secondo quanto trapelato da Bethesda. Nonostante non ci sia stato un annuncio formale, le informazioni sono emerse da un trailer che, sebbene inizialmente non destinato alla pubblicazione, è diventato visibile a tutti sul canale YouTube brasiliano di Bethesda.

Anche se il video non è più disponibile, è emerso che Hi-Fi Rush dovrebbe debuttare su PS5 il 18 marzo 2024. Questa rivelazione sembra confermare le voci che circolavano da tempo, indicando che Hi-Fi Rush, inizialmente un titolo degli Xbox Game Studios, stava per essere rilasciato su altre piattaforme da gioco, come parte della recente iniziativa di Microsoft del voler espandere il brand Xbox al più ampio bacino di utenza possibile.

Hi-Fi Rush è noto per essere un gioco d'azione con una forte componente Rythm. Nel gioco, si assume il controllo di Chai, il protagonista, in un'avventura vibrante e colorata totalmente incentrata dalla musica.

Chai, dotato di un braccio artificiale fornito dalla malvagia Vandelay Corporation, si trova improvvisamente in contatto con il ritmo del mondo circostante a causa di un esperimento difettoso. Questa abilità gli consente di guidare una rivolta contro la multinazionale.

Il titolo è stato originariamente rilasciato per Xbox Series X|S l'anno scorso, riscuotendo successo sia dalla critica che dal pubblico. L'edizione per PS5 dovrebbe portare quest'esperienza a un nuovo pubblico di giocatori.

Per quanto Bethesda non fosse pronta per il rilascio ufficiale di queste informazioni, questa indiscrezione ufficiale ha decisamente alimentato l'entusiasmo per l'arrivo di Hi-Fi Rush su PS5 il prossimo marzo.

Arrivata anche l'ufficializzazione di Sea of Thieves, il titolo piratesco di Rare e Xbox Game Studios arriverà su PS5 il prossimo 30 aprile 2024 con cross-play con le versioni Xbox e PC.