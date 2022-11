Ormai sappiamo bene che Hideo Kojima è un grande appassionato di musica e cinema. Le sue collaborazioni, soprattutto negli ultimi lavori come Death Strending, hanno dimostrato quante personalità del mondo dello spettacolo il visionario sviluppatore sia in grado di coinvolgere nei suoi lavori. Tuttavia, sembra che le idee dell’autore vadano ben oltre la semplice ibridazione dei media videoludico e cinematografico.

Kojima, infatti, ha recentemente dichiarato di voler realizzare un vero e proprio progetto cinematografico. A riportare la notizia è Famitsu che ha ascoltato le parole dell’autore in occasione degli Anan Awards in Giappone, durante i quali è stato premiato per il suo lavoro su Death Stranding (che potete acquistare su Amazon). Lo sviluppatore ha affermato che, sebbene il gaming sia la sua carriera principale, ritiene che tutti i campi dei media siano collegati tra loro in qualche modo. Per questo motivo, vorrebbe espandersi anche nelle industrie cinematografiche e musicali in modo da potervi sperimentare.

Se pensiamo a Death Stranding, ad esempio, risulta subito evidente l’importanza che ha per Kojima la componente attoriale e musicale. Il gioco, infatti, ha una cura maniacale per le inquadrature e la regia di tutte le sue scene e vede la presenza di moltissimi attori di caratura mondiale come Norman Reedus, Lea Seydoux e Mads Mikkelsen. A questo, possiamo aggiungere l’attenzione dedicata alla colonna sonora con gruppi come Low Roar e Bring Me The Horizon che hanno prestato la voce per la sua realizzazione.

Kojima, inoltre, ha recentemente aperto uno studio a Los Angeles che dovrà occuparsi proprio di produzioni cinematografiche. Non sono ancora disponibili indicazioni su progetti di qualsiasi natura, tuttavia, è possibile che nel corso del prossimo anno qualcosa inizi a muoversi e che lo stesso autore si sposti temporaneamente negli Stati Uniti per seguire questa nuova strada. Nel frattempo, lo sviluppatore è impegnato con Kojima Productions nella realizzazione di un nuovo progetto di cui iniziano ad emergere alcuni dettagli.