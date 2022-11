Colpo di scena: un filmato di OVERDOSE, il nuovo gioco di Hideo Kojima anticipato dall’insider Tom Henderson nel corso di giugno 2022, è comparso online. Il tutto ha dell’incredibile: nella giornata di ieri il filmato è stato diffuso in alcuni server Discord, salvo ora essere stato pubblicato direttamente online.

Non pubblicheremo il filmato, che potete però raggiungere a questo indirizzo. Ci limitiamo a confermarvi alcuni dettagli dello stesso: nel video si vede Margaret Qualley in un vestito blu camminare per una stanza. Successivamente la Qualley, che nel gioco riveste secondo quando dichiarato da Henderson il ruolo di Mama, personaggio chiave di Death Stranding, viene colta di sorpresa dal suo possibile inseguitore. La scena a quel punto viene tagliata e compare la scritta GAME OVER, seguita dal titolo OVERDOSE.

Si tratta dello stesso video che Tom Henderson dichiarò di aver visto in occasione della Summer Game Fest 2022. A questo punto ci sono davvero pochissimi dubbi in merito: OVERDOSE sarà il nuovo gioco di Hideo Kojima, con molta probabilità legato a Death Stranding. Il game designer è infatti impegnato in una faticosa campagna marketing per svelare il suo nuovo gioco, con il materiale promozionale che ha diversi riferimenti proprio alla sua prima opera da professionista dopo il divorzio da Konami.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere queste ipotesi con le pinze. La natura di OVERDOSE è ancora sconosciuta ed è molto probabile che possa trattarsi sia di qualcosa collegato a Death Stranding, sia di un nuovo progetto. Per saperne di più sarà necessario attendere il reveal del gioco, che potrebbe avvenire l’8 dicembre 2022 durante i The Game Awards 2022. Per ora è tutto e restiamo, come di consueto in questi casi, in attesa di ulteriori dettagli e aggiornamenti da parte di Kojima Productions, che non ha ancora commentato questo leak.