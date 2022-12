Oltre a Death Stranding 2, Hideo Kojima ha un altro gioco in lavorazione. Non è ovviamente una novità: già da questa estate sappiamo che il game designer sta collaborando attivamente con Xbox per la produzione di un titolo che sarà, con molta probabilità, una vera e propria esclusiva per l’ecosistema di casa Microsoft. Il reveal ufficiale ancora non c’è stato, ma lo stesso autore spera che tutto ciò possa avvenire molto presto.

In un video messaggio lanciato sui social per celebrare i sette anni di attività della sua software house, Hideo Kojima afferma infatti che al lavoro su diversi progetti, tra cui appunto un nuovo videogioco. “Siamo al lavoro su nuovi titoli e nuovi progetti, che speriamo di poter svelare il prossimo anno”, le parole del game designer giapponese. Tra questi progetti c’è molto probabilmente il film di Death Stranding, di cui non si sa praticamente nulla e che è stato annunciato solamente nella giornata di ieri, tra lo stupore generale di buona parte di chi ha amato il gioco pubblicato oramai nel lontano 2019.

Nel corso degli ultimi mesi si è molto parlato del progetto destinato a Xbox in sviluppo presso Kojima Productions. Il titolo dovrebbe chiamarsi OVERDOSE ed è stato leakato da diverse settimane. In rete circola ancora una breve clip di gioco, rubata da qualche server Discord probabilmente interno allo stesso team di sviluppo. La natura del titolo non è ancora chiara, ma le atmosfere sembrano richiamare in pieno un gioco horror.

Per quanto riguarda Death Stranding 2, il titolo del gioco non è ancora definitivo. Qualcuno ha però voluto provare a indovinare la trama, basandosi ovviamente sui pochissimi dettagli emersi dal trailer presentato in occasione degli ultimi The Game Awards 2022. Per quanto difficile possa essere, però, questa teoria ha portato alla luce diversi elementi del filmato che probabilmente erano passati inosservati alla maggior parte dei giocatori.