L’annuncio di Death Stranding 2 con un trailer che più criptico non si può ha da subito stuzzicato la mente dei fan del game designer nipponico, specialmente di tutti coloro che hanno concluso il viaggio di Sam. Subito dopo il reveal del titolo, tantissimi utenti di Reddit e altri forum si sono sbilanciati nelle teorie e una in particolare ha colpito un po’ l’attenzione di tutti, visto che potrebbe essere andata molto vicino alla realtà.

Attenzione: se non avete giocato il primo capitolo, non proseguite nella lettura: la teoria è infatti ricca di spoiler del primo gioco.

La lunga teoria sulla trama di Death Stranding 2 comincia parlando di Drawbridge, una nuova associazione che dovrebbe rimpiazzare la vecchia Bridges. Il Drawbridge altro non è che il ponte levatoio: se nel primo capitolo della serie si parlava di connettere le persone, in questo secondo atto potrebbe essere affrontata l’idea della disconnessione, anche forzata. Un evento che abbiamo già vissuto in prima persona nel 2020, quando quasi tutto il mondo era in lockdown a causa della pandemia da COVID-19. Bisogna però essere onesto: anche nel primo titolo erano presenti diversi riferimenti alla situazione globale: cittadini impossibilitati a uscire e corrieri a cui venivano affidate le consegne.

La teoria va avanti e si concentra prevalentemente su Higgs e su come stia cercando, tramite un possibile culto, di voler entrare in connessione con Amelie per compiere la tanto desiderata Sesta Estinzione di Massa. Per quanto riguarda la bambina nelle mani di Fragile, appare chiaro che si tratti di Louise. “La mia teoria è che Lou sia morta e che sia finita nell’oceano. In realtà la bambina si è persa, Sam e Fragile si imbarcano in un viaggio per trovarla nelle profondità marine”. L’acqua e il mare sono un tema ricorrente già dai primi teaser di Death Stranding 2 e sono diventati ancora più evidenti nel teaser trailer, con diversi elementi che richiamano il mare e le creature che si celano nelle profondità degli oceani. Infine, un ultimo dettaglio degno di nota: le Creature Arenate ci sono ancora. Nonostante Sam abbia fermato l’estinzione, in realtà le BT sono ancora in giro nel mondo di Death Stranding 2. Probabilmente sott’acqua, visto che quando la nave di Fragile emerge dall’acqua se ne possono notare alcune circondare la Magellano.

Ci troviamo davanti a ipotesi e speculazioni, ovviamente, ma questa teoria potrebbe essere confermata nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente Kojima ha in serbo tante altre sorprese per noi giocatori e questo plot potrebbe aver già fatto chiarezza su alcuni punti del futuro gioco.