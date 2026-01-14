Il sequel del peculiare sparatutto in prima persona firmato Squanch Games ha finalmente una data di lancio anche per la nuova console Nintendo, ma i possessori di Switch 2 dovranno attendere qualche settimana in più rispetto agli altri giocatori. High On Life 2 arriverà infatti sulla piattaforma della casa di Kyoto il 20 aprile, mentre le versioni per PlayStation 5, Xbox Series e PC faranno il loro debutto nei negozi già il 13 febbraio, come precedentemente annunciato.

La decisione di posticipare il lancio su Switch 2 rispetto alle altre piattaforme rappresenta una scelta interessante dal punto di vista commerciale. Il titolo sarà disponibile fin dal day one anche tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che continua a rappresentare una vetrina privilegiata per molte produzioni. Per gli appassionati delle edizioni fisiche, Squanch Games ha confermato che sia la versione PlayStation 5 che quella per Switch 2 riceveranno una distribuzione su supporto tangibile, entrambe previste per il 20 aprile.

Tuttavia, la versione fisica per la console Nintendo non includerà una cartuccia tradizionale, ma verrà distribuita attraverso una game-key card, una soluzione che sta diventando sempre più comune nel mercato videoludico contemporaneo e che permette ai produttori di ridurre i costi di produzione fisica.

Dal salvare l'umanità all'inseguire nuove minacce cosmiche

Dal punto di vista narrativo, il gioco riprende esattamente dove si era concluso il primo capitolo. I giocatori vestiranno nuovamente i panni del cacciatore di taglie che ha già dimostrato di poter affrontare cartelli intergalattici e salvare la razza umana dall'estinzione. Questa volta però la posta in gioco diventa personale: una figura misteriosa riemergente dal passato del protagonista mette una taglia sulla testa di sua sorella, scaraventando la sua vita apparentemente tranquilla nel caos più totale.

La trama si sviluppa attorno a una cospirazione intergalattica che minaccia ancora una volta l'umanità, con il protagonista chiamato a rischiare tutto per smascherare e abbattere un conglomerato farmaceutico senza scrupoli. Il tema della mercificazione della vita umana da parte di corporazioni spietate rappresenta il filo conduttore dell'avventura, un argomento che risuona con particolare attualità nel dibattito contemporaneo.

Sul fronte del gameplay, Squanch Games promette di mantenere l'approccio caotico e iperattivo che aveva caratterizzato il predecessore. I giocatori potranno scatenare il pandemonio attraverso vari mondi alieni utilizzando un arsenale di armi senzienti dotate di personalità distinte, elemento distintivo che aveva reso memorabile il primo episodio. Una novità significativa riguarda l'introduzione dello skateboard, che permetterà non solo di macinare attraverso gli ambienti con acrobazie, ma anche di affrontare nemici con tecniche decisamente poco convenzionali.

L'identità comica del gioco viene enfatizzata dalla presenza di un cast vocale d'eccezione, composto da celebrità del mondo della commedia anglosassone che daranno vita a un'eccentrica galleria di forme di vita bizzarre e sovversive. Gli scenari promettono varietà e creatività: dalla più grande convention galattica a uno zoo alieno che ospita esseri umani come attrazioni, fino a una lussuosa nave da crociera futuristica, ogni ambientazione sembra progettata per offrire momenti di combattimento frenetico e umorismo irriverente.

La filosofia di gioco rimane fedele a quello spirito dissacrante che aveva caratterizzato l'esperienza originale, mescolando azione frenetica, dialoghi brillanti e situazioni assurde in un cocktail che punta a distinguersi nel panorama affollato degli sparatutto contemporanei. L'attesa per scoprire se questo seguito riuscirà a replicare il successo del predecessore si fa sempre più breve, almeno per chi giocherà su piattaforme diverse da Switch 2.