In questi giorni è finalmente arrivato High on Life, il nuovo folle e geniale videogioco nato dalla mente di Justin Roiland; co-autore di Rick e Morty, una delle serie animate più popolari degli ultimi anni. Il gioco, esattamente come era stato presentato, è ricco di situazioni e battute fuori di testa, ma nessuno si aspettava di essere investito da cotanta comicità demenziale e strambe citazioni. Proprio una di queste citazioni ha attirato le attenzioni di un noto game designer, tanto da dare vita a un simpatico siparietto su Twitter.

Giusto in queste ore Cliff Bleszinski, il papà della nota serie di Gears of War, è intervenuto su Twitter meravigliandosi di una citazione in particolare presente in High on Life. Parliamo della presenza dello Space Appelbee’s, una versione spaziale della nota catena di ristoranti statunitense Applebee’s. Bleszinski si è subito stranito di trovare dentro al gioco una citazione così esplicita e si è subito domandato in che modo Roiland e il suo team siano riusciti ad inserire nel titolo una cosa del genere in modo legale.

A dare una risposta al dubbio venuto al papà di Gears of War ci ha pensato Greg Miller della redazione di Kinda Funny, il quale è andato a chiedere spiegazioni direttamente allo stesso Justin Roiland. Con una breve clip, il creatore di Rick e Morty ha svelato l’intricato metodo che ha permesso al team di inserire uno Space Applebee’s nel mondo di High on Life, dichiarando che è stato tutto frutto di una parodia.

Questo simpatico, e inaspettato, scambio di battute tra i due autori ha attirato le attenzioni di molti appassionati. Attenzioni che siamo sicuri si potranno riversare su High on Life, un gioco che sta facendo parlare molto di sé e che sta vivendo dei primi giorni di vita alquanto positivi, anche all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

