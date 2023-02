Sin da prima dell’uscita del gioco, sapevamo che in Hogwarts Legacy avremmo potuto catturare e prenderci cura degli animali fantastici, ma ciò che non ci aspettavamo è che sarebbe stato possibile trovarli anche shiny. Tutti gli amanti di Pokémon sicuramente saranno familiari col termine, il quale indica che una creatura è ricoperta da un alone dorato e che, proprio per questo, è più rara rispetto alla versione standard.

Partiamo subito da un presupposto: gli animali shiny in Hogwarts Legacy non presentano alcuna differenza rispetto a quelli comuni se non nel colore. Si tratta solamente di una versione più rara che gli sviluppatori hanno voluto inserire come chicca, e potrete riconoscerli grazie a un simbolo affianco al nome dalle sembianze di una stellina.

Se però volete ottenere a tutti i costi degli animali shiny, in questa guida vi spiegheremo come farlo in modo semplice, così che non dobbiate affidarvi puramente al caso.

Come catturare animali shiny in Hogwarts Legacy

Dato che trovare animali shiny in Hogwarts Legacy è un avvenimento completamente casuale, il trucco per catturarli è, semplicemente, quello di farli spawnare in primo luogo. Dunque, ecco i passaggi da seguire:

Scegliere una specie di creatura magica che volete catturare shiny e recatevi nel nido corrispondente

Anche se non ci sono shiny, catturate tutti gli animali presenti nella zona (per esempio, i Puffskein e Mooncalf spawnano in gruppi di 3 o 4 esemplari)

Dopo aver catturato tutti gli animali nel nido, aprite la mappa e cambiate il ciclo da notte a giorno o viceversa

Salvate la partita manualmente

Caricate l’ultimo salvataggio manuale

Il ciclo notte-giorno e il procedimento di salvataggio e caricamento obbligheranno il gioco a ripopolare l’area con creature se non sono presenti, quindi ci saranno maggiori possibilità che spawnino shiny. Non vi resterà dunque che ripetere i passaggi finché non troverete una creatura con un alone sbrilluccicante, il che indica il suo status di rarità.