Hogwarts Legacy è un titolo mastodontico, proprio come la saga da cui è ispirato. Il Castello di Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita, sono solo alcune delle numerose location, ricchissime di collezionabili, missioni ed enigmi, che dovrete affrontare per completare al 100% il gioco. Arrivare al massimo completamento quindi non sarà una passeggiata e richiederà davvero parecchio tempo. Come accade all’interno del gioco, abbiamo deciso di creare una guida da consultare ogni volta che vi troverete in difficoltà. Anzi, non una guida qualsiasi ma la miglior guida completa di Hogwarts Legacy che potete trovare sulla rete italiana.

IMPORTANTE: Ricordiamo che questa guida completa è continuamente aggiornata minuto per minuto!

TUTTE LE GUIDE DI HOGWARTS LEGACY

Hogwarts Legacy guida: 10 cose da fare subito

Come dicevamo in apertura, Hogwarts Legacy è un titolo immenso con un numero di collezionabili ed enigmi davvero sconfinato e che, all’inizio, potrebbe farvi sentire persi. Per orientarvi abbiamo preparato questa lista di 10 cose da fare subito in modo da essere sempre pronti a tutto e poter partire per l’esplorazione senza problemi.

Sbloccate Alohomora

Prima di perdervi nell’esplorazione del vasto mondo di gioco è bene proseguire nelle missioni principali fino a sbloccare Alohomora. Questo incantesimo serve infatti ad aprire i lucchetti e farvi accedere a moltissime aree che altrimenti vi risulterebbero precluse. Inoltre, arrivando al punto in cui si impara Alohomora, ovvero con la missione principale “Il Guardiano della luna storta” dovreste avere imparato anche tutti gli altri incantesimi che vi servono per prendere i collezionabili in giro per la mappa di gioco e avrete anche la scopa per muovervi più velocemente.

Aiutate Zenobia con le sue gobbiglie

La missione secondaria di Zenobia è una delle prime subquest che avrete la possibilità di affrontare. Il nostro consiglio è di farlo subito per imparare a conoscere Hogwarts e i suoi segreti. È infatti una missione di introduzione al grande castello magico. Se avete difficoltà a trovare le gobbiglie, ricordate che abbiamo creato una guida apposita.

Comprate semi, pozioni, piante e ricette a Hogsmeade

La cittadina di Hogsmeade sarà accessibile quasi subito proseguendo nella narrazione principale. Lì ci saranno diversi negozi in cui comprare semi e piante, per le lezioni di erbologia e ricette e pozioni per la lezione di pozioni, appunto. Durante la storia sbloccherete anche delle missioni secondarie per imparare nuove magie. I professori vi chiederanno di usare pozioni e piante prima di darvi l’accesso ai nuovi incantesimi. Comprando quello che vi serve a Hogsmeade velocizzerete di molto il processo.

Usate sempre Revelio

Revelio è il primo incantesimo che imparerete in Hogwarts Legacy e anche il più importante. Questo infatti può essere attivato con la freccetta sinistra e non richiede di ricaricarsi. Vi servirà per rivelare porte, lucchetti, enigmi, pagine della guida pratica, nemici, forzieri e molto altro ancora nel mondo di gioco. Usatelo senza remora altrimenti vi perderete tutto quello che il gioco ha da offrire.

Svuotate l’inventario vendendo oggetti

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti avrete 20 slot disponibili nell’inventario. Un bel problema, specie nelle prime fasi di gioco. Per via della grande male di equipaggiamenti che si trovano in ogni dove l’inventario tenderà a riempirsi spesso e non potrete più raccogliere oggetti. Vi consigliamo quindi di passare a Hogsmeade e di vendere quelli che non vi servono più. Nel caso siate impossibilitati, potete sempre premere L3 per distruggere gli oggetti che non vi servono. In questo secondo caso però non otterrete monete.

P.S. State tranquilli per quanto riguarda gli aspetti: anche se distruggete o vendete l’oggetto in sé, il suo aspetto rimarrà sbloccato e potrete selezionarlo ogni volta che volete.

Imparate il significato dei simboli sulle porte enigma

Nel mondo di Hogwarts Legacy ci sono delle porte enigma che contengono dei forzieri del tesoro. Abbiamo preparato una guida apposita come avete visto nella lista sopra, ma se volete risolvere questi enigmi da soli dovete sapere che ogni simbolo corrisponde ad un numero. Si tratta di una scala di numeri crescente che va dal simbolo in basso a sinistra fino a quello in basso a destra e va da 0 a 9. Trovate questo descritto su un foglietto nell’aula di Aritmanzia.

Usate i punti talento per comprare almeno un secondo set di incantesimi

Una delle cose più fastidiose in Hogwarts Legacy è che dovrete cambiare spesso incantesimo e se non è presente nel set da 4 che avete in basso a sinistra nello schermo sarete costretti a bloccare il gioco e aggiungerlo. Nell’albero dei talenti principlai però potrete acquistare fino a 4 nuovi set di incantesimi che vi permetteranno di allargare il vostro moveset senza dover passare dal menù. Utile no?

Cercate le statuette di Demiguise

Alohomora è davvero molto utile perché vi permette di accedere ai luoghi più segreti di Hogwarts, ma Alohomora livello III lo è molto di più. Per potenziare l’incantesimo dovrete quindi cercare delle statuette luminose di Demiguise e prendere la luna al loro interno. Queste si trovano in tutta Hogwarts (solitamente nelle aule o negli uffici dei professori) ma anche nei vari pasi delle Highlands. Vi consigliamo di trovarle quanto prima così da avere accesso a tutte le aree bloccate da un lucchetto. Trovate la nostra guida nella lista ad inizio articolo.

Aprite gli scrigni con l’occhio

Durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy troverete davvero tantissimi scrigni con un occhio che, se vi vedono arrivare, diventano inaccessibili. Il meccanismo di protezione di questi scrigni può però essere aggirato grazie all’incantesimo di disillusione per rendervi invisibili. Avvicinatevi ad uno scrigno con l’occhio una volta esservi resi invisibili e potrete aprirlo. Contengono sempre 500 monete quindi è un ottimo modo per fare soldi.

Imparate a conoscere Hogwarts

Infine conoscere Hogwarts è fondamentale per ottenere tutti i collezionabili del gioco. Troverete davvero tante cose strane nel castello, ma ecco quello che dovete fare per accedere a tutti gli enigmi preparati per voi: