Sembra impossibile, ma finalmente ci siamo: Hogwarts Legacy è finalmente realtà, con l’attesissimo titolo che è finalmente pronto a immergere tutti i videogiocatori in un mondo magico. Se acquistate la Deluxe Edition del gioco, infatti, potete partire all’avventura fin da oggi, mentre la più economica Standard Edition vi farà attendere ancora qualche giorno, ossia fino al prossimo 10 febbraio. Qualsiasi sia la vostra scelta, vi siete assicurati una copia di Hogwarts Legacy al miglior prezzo?

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è del resto un signor gioco, il migliore mai creato per l’incredibile serie letteraria di J.K. Rowling. Un’opera che, come racconta anche la nostra recensione “vi farà immergere nel mondo di cui avete sempre fantasticato, sentendovi gli eroi della storia e tenendo le sorti del Mondo Magico nelle vostre mani. Rimarrete meravigliati dall’accuratezza con cui è stato creato il castello di Hogwarts, così come dall’ampia varietà di incantesimi, animali fantastici e missioni secondarie da svolgere”. Acquistarla fin da ora a un ottimo prezzo, insomma, è un qualcosa da non sottovalutare assolutamente.

