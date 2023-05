Dopo una lunga attesa, e dopo esser stato per mesi esclusiva di PC, PS5 e Xbox Series, il magico Hogwarts Legacy ha finalmente portato la propria magia anche su PlayStation 4 e Xbox One. Un appuntamento attesissimo da tantissimi videogiocatori, che possono ora finalmente mettere le mani sopra questo riuscitissimo titolo.

A rendere il tutto più interessante è poi lo sconto di Amazon, che permette di fare propria la versione PS4 di Hogwarts Legacy già da ora con un buon risparmio.

Dopo aver ammaliato i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series e PC, Hogwarts Legacy è quindi finalmente sbarcato sulle console di vecchia generazione, come appunto PlayStation 4.

Un titolo praticamente imperdibile per i fan della saga e che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione,vi immergerà: “nel mondo di cui avete sempre fantasticato, sentendovi gli eroi della storia e tenendo le sorti del Mondo Magico nelle vostre mani. Rimarrete meravigliati dall’accuratezza con cui è stato creato il castello di Hogwarts, così come dall’ampia varietà di incantesimi, animali fantastici e missioni secondarie da svolgere”. Insomma, farlo proprio ora con un piccolo sconto è un’offerta da non sottovalutare.

