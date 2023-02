Se siete approdati qui su questo articolo è perché avete incontrato difficoltà con le Prove di Merlino in Hogwarts Legacy. Il gioco targato Warner Bros Games comprende ben 95 Prove di Merlino che, come il termine potrebbe suggerire, vi chiederanno di usare l’ingegno per risolvere degli enigmi ed ottenere, come ricompensa, il graduale ampliamento della capacità del vostro inventario (ci saranno delle Sfide relative proprio a questi puzzle).

Non potrete iniziare a cimentarvi con questi collezionabili sin dalle prime fasi del gioco, ma solo dopo aver svolto la missione principale “Le Prove di Merlino” che, in buona sostanza, vi farà risolvere la vostra prima prova. Da quel momento in poi, ognuno dei 95 enigmi sarà segnalato sulla Mappa di Gioco e questo significa, siccome si trovano tutte al di fuori di Hogwarts, che dovrete esplorare in lungo e in largo.

Nelle righe che seguono, vi indicheremo come risolvere tutte le Prove di Merlino presenti nel gioco, così da ottenere il trofeo “Per la barba di Merlino!“.

Qualora foste alla ricerca di altri consigli, non esitate a consultare la nostra guida completa a Hogwarts Legacy.

Come risolvere tutte le Prove di Merlino in Hogwarts Legacy

Come detto in apertura, le Prove di Merlino risultano segnalate sulla mappa del mondo di gioco e, proprio per questa ragione, non dovrete faticare molto per trovarle. La cosa importante che dovrete tenere a mente è di tenere sempre con voi delle foglie di malva: si tratta di un tipo di erba che, in parole povere, vi consentirà di misurarvi con la prova. Potrete si acquistarla ad Hogsmeade che coltivarla nella Stanza delle Necessità (impiegherete circa 10 minuti per ottenere 5 foglie), ma assicuratevi di averne con voi.

Ma come si risolvono le Prove di Merlino in Hogwarts Legacy?

Abbiamo già anticipato il fatto che dovrete trovare la soluzione di alcuni enigmi ambientali, ovviamente ricorrendo alle vostre magie. A tal proposito, vi consigliamo di misurarvi con le prove in questione solo quando sarete in possesso di tutti gli incantesimi indicati di seguito. Nonostante le Prove di Merlino di Hogwarts Legacy siano tante, i modi per risolverle sono poco meno di una decina, e si ripeteranno di volta in volta.

ENIGMA DEI BRACIERI

Hogwarts Legacy

In questo caso, vi troverete dei pilastri con dei bracieri in cima, a cui dovrete dare fuoco utilizzando l’incantesimo Confringo entro un tempo limite. Accendete tutti i pilastri prima che tocchino terra ed avrete risolto questo tipo di prova. Nel caso in cui non trovaste uno dei pilastri, utilizzate Revelio per evidenziarlo.

ENIGMA DEL MASSO

Hogwarts Legacy

Nel caso in cui vi trovaste davanti ad un grosso masso, sappiate che nelle vicinanze ci sarà una piattaforma su cui collocarlo. Utilizzate Wingardium Leviosa per farlo alzare in volo e spostarlo dove vi occorre. Anche qui, qualora non trovaste la piattaforma, utilizzate Revelio.

ENIGMA DEI BLOCCHI DA RUOTARE

Hogwarts Legacy

In alcune prove, potrete imbattervi in dei pilastri con dei blocchi quadrati caratterizzati da dei bassorilievi. In questo caso, non dovrete fare altro che utilizzare l’incantesimo Flipendo per far ruotare i blocchi fino a che le illustrazioni sulla facciata non corrispondano a quelli presenti sul pilastro.

ENIGMA DELLE ROCCE DA DISTRUGGERE

Hogwarts Legacy

Queste sono di gran lunga le prove più semplici da superare, in quanto dovrete soltanto distruggere le sfere circolari che vedrete in prossimità della prova con l’incantesimo base. Nel caso in cui ve ne fosse sfuggita qualcuna, utilizzate Revelio per metterle tutte in evidenza.

ENIGMA DEI PILASTRI DA DISTRUGGERE

In alcune prove dovrete limitarvi a distruggere tutti i pilastri in una determinata area: utilizzate Confringo e non avrete problemi.

ENIGMA DELLE LUCCIOLE

Per risolvere questa prova, non dovrete fare altro che avvicinarvi agli sciami di lucciole (di solito ne troverete 3), utilizzare l’incantesimo Lumos, portarle fino ai pilastri e rilasciare l’incantesimo. Ripetete l’operazione fino a che non vedrete partire la cutscene.

ENIGMA DEI PILASTRI DA RIPARARE

Nel caso in cui, nella zona della prova, trovaste dei pilastri in rovina, non vi preoccupate: non dovrete fare altro che usare Reparo su tutte le colonne distrutte per superare l’enigma.

ENIGMA DELLE SFERE DA SPOSTARE

Hogwarts Legacy

In alcune Prove di Merlino in Hogwarts Legacy potreste imbattervi in dei gruppi di piccole sferette circolari (simili a palle di cannone, per intenderci): in questo caso, non dovrete fare altro che utilizzare Accio (meglio ancora se potenziato, così da trascinare tutte le sfere insieme) e trasportarle fino a delle piattaforme su cui dovrete collocarle.