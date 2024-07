Zenless Zone Zero: come fare pull gratis

State di scoprire come fare pull gratis in Zenless Zone Zero?

Non vi preoccupate: siete capitati nell'articolo giusto. Oggi, infatti, andiamo a scoprire tutto quello che serve per eseguire cercare di fare quanti più pull possibili pagando il meno (se non proprio zero) all'interno del nuovo action RPG di successo di MiHoYo.

Nella nostra guida completa di Zenless Zone Zero trovate tanti altri trucchi, consigli e suggerimenti!

Cosa sono le pull gratis in Zenless Zone Zero?

Cominciamo da qualche fondamento teorico: Zenless Zone Zero è un videogioco Action RPG con una montagna di personaggi giocabili diversi, ognuno con le sue caratteristiche uniche, le sue mosse e le sue abilità. Normalmente in un videogioco i "contenuti" si aggiungono all'esperienza proseguendo all'interno della storia; in ZZZ, come in tanti altri "gacha" questi invece passano attraverso meccaniche ispirate ai gachapon, ovvero particolari giochi meccanici molto popolari in giappone in cui, pagando, è possibile ottenere un contenuto casuale da una lista: una lootbox, in pratica (sebbene i sistemi di pity modifichino leggermente questa cosa).

Si definiscono pull, quindi, i tentativi che il giocatore fa per ottenere un personaggio/arma/abilità attraverso il sistema gacha; quando parliamo di pull gratis, quindi, parliamo di tentativi fatti senza spendere le risorse altrimenti necessarie per eseguire questa particolare azione.

In Zenless Zone Zero queste risorse sono rappresentate dai Polychromes e da altre valute premium come Master Tapes o Encrypted Master Tapes; nel corso di questa guida vedremo tutte le maniere che ci sono per abbattere i costi quanto più possibile fino a ottenere pull gratuite.

L'importante è guadagnare Polychromes

Di base la maniera migliore per fare dei pull gratis è semplice: guadagnare polychromes senza stare a spendere soldi in maniera diretta. Abbiamo parlato ampiamente della cosa all'interno di questo articolo ma vi diamo una rinfrescata tra quelle che sono le cose migliori in assoluto da fare:

completare gli eventi legati al login

far salire di livello i personaggi

completare le quest

riscattare i premi dei codici presenti in gioco

completare il daily check in

far salire di livello il new eridu city fund

controllare la posta in-game

aumentare il livello inter knot

completare le missioncine giornaliere

Rerollare per pullare gratis in Zenless Zone Zero è fattibile?

Una pratica più invasiva in termini di tempo ma non per questo meno efficace è quella del "reroll", ovvero del rilancio dell'account al fine di utilizzare tutte le risorse che vengono gratuitamente fornite dagli sviluppatori all'inizio per avere più fortuna nei primi pull.

In questi casi l'obbiettivo è davvero semplice: creare nuovi account, ripetere il tutorial ed effettuare il primo pull per migliorare la qualità di personaggi, armi e altri oggetti durante le prime fasi del gioco.

Per fare tutto questo non c'è bisogno di risorsa particolare apparte il tempo, e magari un computer per velocizzare il procedimento.

Per prima cosa è necessario creare un nuovo account; in questo caso per velocizzare la cosa è necessario utilizzare un account Gmail perché si ha la possibilità di accedere rapidamente a Zenless Zone Zero. In caso contrario è necessario utilizzare una email a cui abbiamo accesso (e se ne possono creare tantissime su Internet, basta cercare un po' su Google). Dopo aver cominciato una nuova partita a Zenless Zone Zero è necessario saltare tutti quanti i dialoghi attraverso l'apposita opzione presente dentro il menù accessibile in alto a destra Utilizziamo tutte le risorse non premium per potenziare i personaggi predefiniti; questo perché alcune risorse premium si ottengono dopo aver completato il capitolo 1 del gioco. Continuamo la campagna finora ad arrivare alla quest "The Proxy and the Hare" e completiamola; a questo punto sbloccheremo gli events che sono una delle tante side-quest che permettono di guadagnare valuta da utilizzare all'interno dei pull; completiamo tutti quelli che abbiamo a disposizione Apriamo il signal shop e iniziamo a pullare su ciò che preferiamo nella speranza di ottenere il personaggio o l'arma desiderata Se non dovessimo aver pullato niente di utile... beh, non ci resta che ricominciare da capo!

Master Tape, Encrypted Master Tape e Polychrome: cosa bisogna sapere per fare i pull gratis?

Per pullare in ZZZ ci sono 5valute che vanno prese in considerazione:

master tape: permette di pullare dal banner standard

permette di pullare dal banner standard encrypted master tape: permette di pullare dai banner limitati

permette di pullare dai banner limitati polychrome: valuta con cui è possibile acquistare dal signal shop master tape ed encrypted master tape

valuta con cui è master tape ed encrypted master tape residual signal: valuta di rimanenza dopo aver pullato un encrypted master tape

valuta di rimanenza dopo aver pullato un encrypted master tape fading signal: valuta di rimanenza dopo aver pullato un master tape

Tutte queste risorse vengono date gratuitamente al giocatore durante le fasi iniziali del gioco attraverso i meccanismi di gift che Hoyoverse invia attraverso la mail di gioco; anche partecipare gli eventi e portare avanti i dungeon late game come l'Hollow Zero è importante per ottenere queste risorse.

Residual Signal e Fading Signal, invece, sono valute che vengono date al giocatore dopo aver eseguito delle normali pull sia sui banner limitati che su quelli normali; accumulandole è possibile acquistare dal signal shop le encrypted master tape e le master tape (ma ci vorranno davvero molte risorse)