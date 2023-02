Hogwarts Legacy, come ogni gioco open world che si rispetti, è ricco di dungeon, presenti in ogni zona della mappa. Ne visiterete alcuni nel corso della storia principale, altri durante le missioni secondarie e altri ancora semplicemente esplorando le Highlands. Nonostante ciò, ve ne sono alcuni speciali denominati “Tombe” che dovrete necessariamente completare per ottenere il trofeo “Esploratore Intrepido”, e questi non sono così semplici da trovare.

Cosa rende speciali queste tombe? In realtà nulla, e proprio per questo è difficile capire quali siano tra i tantissimi dungeon presenti in Hogwarts Legacy. Per ottenere dovrete infatti scovarle ed esplorarle tutte e 5, e mentre la prima è parte della storia principale le altre no.

In questa guida vi spiegheremo dunque quali (e dove) sono le 5 tombe necessarie per sbloccare il trofeo, in modo che non dobbiate necessariamente esplorare tutti i dungeon del gioco.

Prima di passare alle tombe vi consigliamo anche di dare un’occhiata alla nostra Guida completa su Hogwarts Legacy, dove potrete trovare tantissime informazioni, oltre a suggerimenti e trucchetti, per diventare dei maghi provetti in men che non si dica!

Dove trovare le tombe in Hogwarts Legacy

Caverna della Collezionista

La prima delle tombe che troverete durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy è la Caverna della Collezionista. Situata nel confine meridionale della Foresta Proibita, la sbloccherete nel corso della storia principale, in particolare durante la missione “L’Elmo di Urtkot” svolta per il goblin Lodrock. Non potrete dunque perderla, e molto probabilmente l’avrete già incontrata se vi trovate a un livello avanzato.

Tomba della famiglia Dale

Una volta completata la missione principale “La prova di Charles Rookwood” avrete modo di iniziare la side quest chiamata “La maledizione della rapa” per Samantha Dale, la quale si trova nella serra di Hogwarts. Questa vi porterà a esplorare la Tomba della famiglia Dale, situata a nordest della Valle di Hogwarts, a est di Brucborrow.

Tomba del Tradimento

Una volta che avrete ottenuto l’accesso alla parte inferiore della mappa, attraversando la Caverna Costiera, potrete entrare nella mansione di West Manor Cape. Nello scandinato dell’edificio, accessibile con Alohomora livello 3, troverete una mappa facente parte della missione secondaria “Il tesoro della Tomba del Tradimento”; questa vi porterà alla suddetta tomba, posizionata sotto alla cascata della Costa di Poidsear.

Catacomba di Feldcroft

La Catacomba di Feldcroft è comodamente segnata nella mappa e ha persino un punto di viaggio rapito col suo nome, ma se siete all’inizio dell’avventura in Hogwarts Legacy probabilmente vi starete chiedendo come accedervi. Ebbene, potrete farlo nel corso della storyline di Sebastian Sallow, in particolare con la missione “All’ombra del tempo” (quella che vi farà imparare l’incantesimo Imperio). Appena metterete piede nella tomba questa sarà sbloccata in modo permanente.

Giardino delle Pietre di Luna

La quinta tomba di Hogwarts Legacy è anche quella che molto probabilmente sbloccherete per ultima, ovvero il Giardino delle Pietre di Luna, situato nella zona meridionale della Regione di Feldcroft, a ovest di Irondale. Così come la Catacomba di Feldcroft, la tomba sarà bloccata fino allo svolgimento di una missione secondaria, e in questo caso dovrete praticamente completare tutta la storyline di Poppy Sweeting.

La relazione con Poppy diventa disponibile all’inizio del gioco, ma potrete entrare nel Giardino delle Pietre di Luna durante la missione “Il Centauro e la Pietra”. Una volta fatto, il trofeo “Esploratore Intrepido” sarà finalmente vostro!