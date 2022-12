Ci avviciniamo alla data di uscita di Hogwarts Legacy. Il nuovo gioco ambientato nell’universo di Harry Potter vedrà infatti la luce a febbraio 2023, dopo oltre 5 anni di sviluppo. Inutile dire che si tratti di un titolo molto atteso, soprattutto perché al di là dei giochi LEGO, di recente i giocatori non hanno avuto modo di vivere esperienze tripla A degne di questo nome. Questo vuoto è destinato a essere colmato proprio da Avalanche Studio, che in occasione del Comic Con brasiliano ha anche mostrato un nuovo trailer, questa volta con un piccolo ma interessante spezzone che riguarda una creatura fantastica.

Chi è un vero fan di Harry Potter si ricorderà sicuramente che J.K. Rowling ha espanso l’universo narrativo, cogliendo al volo la creazione di libri secondari come per esempio “Animali Fantastici e dove trovarli”. Il bestiario attinge a piene mani da quell’immaginario creato dalla scrittrice britannica, che sarà anche integrato in Hogwarts Legacy.

Nel filmato diffuso su Twitter è possibile vedere il protagonista dell’avventura lanciarsi a cavallo di quello che sembra un enorme grifone, lasciando poco spazio all’immaginazione: sì, le creature fantastiche di Harry Potter saranno non solo presenti nel gioco targato Avalanche, ma alcune di esse potranno essere sfruttate come mezzo di gameplay. Non sappiamo se la possibilità di cavalcare le creature sarà presente per ogni singolo animale, ma possiamo immaginare che sarà riservata solamente ad alcune, speciali specie. Potete dare uno sguardo al nuovo trailer grazie al video di un fan, che gestisce un account dedicato interamente al gioco proprio in Brasile e che ha potuto assistere a questa speciale presentazione.

O NOVO TRAILER! pic.twitter.com/6rRkoFku7q — Hogwarts Legacy Brasil (@HogwartLegacyBR) December 3, 2022

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Una versione per Nintendo Switch sarà disponibile anche successivamente. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.