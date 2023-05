Mentre su Amazon viviamo quelle che sono le ultime ore dell’ottima Gaming Week che ci ha accompagnato questa settimana, noi restiamo a tema gaming, ma non per parlare di offerte, quanto per segnalarvi l’apertura dei preorder di un prodotto non solo utile e funzionale, ma anche splendido da vedere!

Di che si tratta? Come avrete intuito parliamo del controller HORi Split Pad Pro, un articolo che è in realtà già molto noto sul mercato, trattandosi forse della migliore alternativa per il gioco portatile su Switch, e che qui è proposto in una edizione a tiratura limitata basata interamente Zelda: Tears of the Kingdom, e che è da ora prenotabile al prezzo di 59,99€!

Ma di che si tratta? Sostanzialmente parliamo di un controller in due parti, progettato per sostituirsi a quelli che sono i classici Joy-Con di Switch, e compatibile sia con il modello classico della console, che con la sua versione OLED.

Lanciato sul mercato già da qualche tempo nella sua forma originale, HORi Split Pad Pro è divenuto celebre subito tra i possessori della console Nintendo che amano utilizzarla in modalità portatile, poiché trattandosi di un vero e proprio controller, offre una comodità ed un’ergonomia che, normalmente, non sono riscontrabili con i classici Joy-Con.

Oltre a ciò, questo controller Hori contiene alcune attenzioni che, indubbiamente, renderanno il gioco su Switch più piacevole, come ad esempio una coppia di grilletti posteriori, che consentono di personalizzare l’esperienza di gioco, ed una funzione “Turbo/Turbo Hold”, che permette di impostare i pulsanti per avere un input più rapido e preciso.

Dulcis in fundo, questo splendido controller di propone con grilletti e stick analogici di dimensioni un po’ più grandi rispetto al classico controller Pro di Switch, garantendo una presa comoda e una maggiore precisione di controllo, il che torna decisamente utile se si pensa al gioco in portatilità che, a maggior ragione delle dimensioni di Switch, richiede certamente un buon grip ed una buona ergonomia, cose garantire, per l’appunto, da questo ottimo dispositivo. Ed in più è tutto splendidamente brandizzato Zelda: Tears of the Kingdom!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad effettuare subito il vostro preorder

