La scorsa notte abbiamo assistito ai The Game Awards 2022, con al serata di gala che ci ha mostrato tutta una serie di nuovi annunci videoludici a dir poco roboanti. Tra questi c’è stato spazio anche per un importante aggiornamento di una delle esclusive PlayStation più recenti. Parliamo del DLC di Horizon Forbidden West chiamato Burning Shores, il quale si è presentato con un fantastico trailer che ci ha fatto brillare gli occhi.

Dopo solamente poche ore dall’annuncio del DLC di Horizon Forbidden West (lo potete acquistare su Amazon), Guerrilla Games ha svelato alcuni primi dettagli ufficiali su questo importante update ricco di nuovi contenuti tutti da scoprire. Grazie al primo fantastico trailer d’annuncio scopriamo che l’ambientazione di Burning Shores ci porterà ad esplorare una Los Angeles devastata dalle macchine, ma stando ai nuovi dettagli sembra che questo DLC segnerà un importante cambiamento rispetto al gioco base.

Stando a un nuovo post pubblicato sul sito ufficiale di Guerrilla Games, scopriamo che il DLC Burning Shores sarà rilasciato esclusivamente su PlayStation 5. Questo, ovviamente, comporta che solamente chi ha giocato al titolo sulla console di attuale generazione Sony potrà continuare l’avventura di Aloy nell’Ovest Proibito. Questa decisione è stata presa dal team olandese per permettere di andare oltre qualitativamente e proporre un’esperienza ancora migliore rispetto a quanto proposto con Forbidden West.

Una scelta inaspettata per un gioco che è uscito in contemporanea sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4; ma come sottolineato dallo stesso team di sviluppo, l’impegno è quello di “realizzare una grande visione sia dal lato tecnico che nella creatività. Per questo abbiamo preso la difficile decisione di concentrare tutti i nostri sforzi sulla realizzazione di un’esperienza incredibile esclusivamente per PS5”.

