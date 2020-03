Horizon Zero Dawn, fan arrabbiati per l’arrivo su PC: ecco la risposta di un ex-producer

In questa generazione di console Sony ha saputo deliziarci con svariate esclusive che hanno portato il marchio PlayStation in alto. La casa nipponica tutt’oggi tende a puntare molto sulle proprie opere esclusive, nella speranza di ampliare sempre di più la propria utenza. Proprio per questo motivo la decisione di rilasciare qualche titolo first-party anche su una piattaforma diversa da PS4 non ci sembra così fuori luogo. Dopo Death Stranding, durante la giornata di ieri abbiamo scoperto che Horizon Zero Dawn approderà su PC durante la prossima estate.

Questa specifica mossa ha “destabilizzato” certi fan della casa giapponese, che si sono messi subito a criticare la scelta di Sony. A difendere però la scelta di Sony e stato proprio un ex producer di Horizon Zero Dawn, che si è messo a rispondere ai vari utenti “indignati”. Sam Sharma ha deciso durante le scorse ore di rispondere (attraverso) vari tweet a diversi giocatori e fan del brand PlayStation. L’ex producer non si è certo trovato d’accordo con l’utenza che si è ripetutamente lamentata della versione PC di Horizon Zero Dawn.

Sharma non è riuscito proprio a capire perché questo porting da così fastidio all’utenza PS. Secondo il producer questo arrivo di Horizon Zero Dawn non andrà sicuramente a castrare l’esperienza avuta con il gioco su PS4. Sharma ha aggiunto che si ritrova abbastanza deluso dall’utenza e dai continui lamenti contro l’arrivo di questo specifico porting PC.

“Ma cosa cavolo non va in voi gente? Abbiamo creato un’opera ludica che avete apprezzato. Adesso più utenti potranno sperimentarla. In che modo questa cosa urta la vostra esperienza con Horizon Zero Dawn? Cercate di essere ragionevoli e capire che questa mossa non influirà in alcun modo con la vostra passata esperienza!” ha dichiarato Sam Shams attraverso vari tweet. Noi sicuramente ci troviamo d’accordo con le parole dell’ex producer e ci auguriamo che in futuro questa “ira” ingiustificata trovi una fine!