Una delle migliori esclusive PS4 di sempre è probabilmente Horizon Zero Dawn. Il primo capitolo della saga di Aloy ha cambiato di molto la storia recente di Guerrilla Games, che è passata dalla produzione di Killzone a un vero e proprio action adventure con elementi da gioco di ruolo. Il successo ha sicuramente portato fama, gloria e maggior riconoscimento a livello globale degli sviluppatori, tanto che sono stati aperti più progetti per quanto riguarda Aloy. Tutti noi conosciamo la serie come un vero e proprio capolavoro anche tecnico, ma riuscite a immaginare il primo titolo del franchise in versione PS1? Probabilmente no, ma per fortuna un fan ci ha pensato al posto vostro.

Nell’ultima settimana, l’utente YouTube Zeonyph ha pubblicato un breve video che mostra una ipotetica versione di Horizon Zero Dawn lanciata nel 1996. Sviluppato con Blender, il filmato (che non contiene ovviamente del gameplay) mostra che gioco sarebbe stato il primo capitolo della serie se fosse uscito su PS1. Tanti i punti in comune con altri giochi che furono delle vere hit a livello di vendite, come Residente Evil e Tomb Raider.

La pratica dei demake è decisamente diffusa. L’idea che qualche fan e utente esperto di Blender o altri software simili possa realizzare dei veri e propri proof of concept di come determinati titoli potessero essere realizzati in passato. Alcuni poi hanno la fortuna di trasformarsi in giochi completi, come per esempio il demake di Bloodborne, che ha visto la luce nei mesi passati per PC.

Guerrilla Games è al momento al lavoro sullo spin-off della serie di Horizon. Il team di sviluppo olandese sta sviluppando un’avventura destinata a PlayStation VR 2, il nuovo visore di Sony per PlayStation 5. Maggiori informazioni saranno svelate probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.