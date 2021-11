Horizon Zero Dawn: le macchine diventano realtà grazie al progetto Forest Ranger Druids

Horizon Zero Dawn è stata sicuramente una delle opere più incredibili della scorsa generazione. Sviluppato dai ragazzi di Guerrilla Games e pubblicato da Sony nell’ormai lontano 2017, ci mise ben poco ad entrare nel cuore di milioni di appassionati grazie ad un trama davvero convincente sotto certi versi ed una protagonista caratterizzata in modo a dir poco impeccabile. Il suo successo ha portato al team a svilupparne un seguito, in uscita a febbraio del prossimo anno per PS4 e PS5.

Il mondo di Horizon Zero Dawn e le macchine che lo popolano sono sicuramente una delle caratteristiche che hanno fatto innamorare tutti gli appassionati del genere. Ogni creatura reagisce e si comporta in modo diverso portando la nostra eroina Aloy a sfruttare tutte le sue abilità per sopravvivere ai temibili agguati. Ma se vi dicessimo che le creature robotiche stanno per divenire realtà? Ci prenderete per pazzi probabilmente.

Il progetto Forest Ranger Druids, come riportato dai colleghi di The Gamer, mira a riabilitare le grandi foreste del mondo con l’ausilio di tre distinti robot: Chunk, la falciatrice, Dixon, la piantatrice, e Rikko, il monitor. Ogni robot può lavorare in modo autonomo o adattarsi a seconda della parte del mondo in cui si trova. Qui di seguito vi lasceremo un video che vi racconta in modo dettagliato il maestoso progetto.

Insomma, pare che le idee di Guerrilla Games siano state prese per creare qualcosa di totalmente unico ed essenziale per le sorti del nostro pianeta. Fateci sapere la vostra opinione in merito con un commento qui sotto nella sezione dedicata. In conclusione vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è in arrivo il 18 febbraio 2022, testimoniando ancora una volta come il prossimo anno sia ricco di titoli in uscita.