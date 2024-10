Il director di Wolverine lascia Insomniac per dirigere Perfect Dark

Brian Horton, ex creative director di Marvel's Wolverine presso Insomniac Games, è passato a The Initiative per lavorare su Perfect Dark. Il cambio di ruolo, avvenuto la scorsa estate, ha portato a una riorganizzazione interna in Insomniac Games e segna un ulteriore scambio di personale tra i team di Sony PlayStation e Xbox.

Questo spostamento rappresenta l'inverso di quanto accaduto con Drew Murray, ex design director di The Initiative, tornato a Insomniac Games dopo aver avviato lo sviluppo di Perfect Dark.

Horton ricopre ancora il ruolo di creative director

In seguito alla partenza di Horton, Insomniac Games ha effettuato alcune modifiche nella struttura del team di sviluppo di Marvel's Wolverine:

Marcus Smith ha assunto la guida del progetto

Mike Daly è diventato game director

Cameron Christian si è spostato in un altro ruolo all'interno del team

Nel frattempo, The Initiative continua lo sviluppo di Perfect Dark in collaborazione con Crystal Dynamics, senza ancora una data di uscita prevista.

Questi cambiamenti di personale, sebbene non inusuali nell'industria, potrebbero suggerire che sia Marvel's Wolverine che Perfect Dark stiano attraversando fasi di sviluppo non particolarmente felici. Tuttavia, è importante sottolineare che tali spostamenti sono spesso parte del normale processo creativo e organizzativo all'interno delle grandi produzioni videoludiche. Esposto ciò, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da parte dei due team di sviluppo.