I 10 giochi più cercati su Google nel 2023, ci sono sorprese

Il 2023 ha visto una vera e propria febbre di ricerche videoludiche su Google, rivelando le tendenze globali in termini di giochi più cercati. Al vertice di questa classifica emerge in modo prevedibile Hogwarts Legacy, il gioco che ha catturato l'immaginazione di giocatori di tutto il mondo con la sua magia e l'universo di Harry Potter.

Tuttavia, una sorpresa nella lista è "Suika Game" o "Watermelon Game", un misterioso nome giapponese che ha conquistato l'attenzione internazionale. Questo gioco puzzle ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo stile unico, combinando elementi di Tetris e Puzzle Bobble. Lanciare frutti che crescono senza incollarsi tra loro è il fulcro di questo fenomeno virale che ha affascinato non solo il Giappone, ma anche il pubblico occidentale.

Al secondo posto troviamo The Last of Us, ma è possibile che la serie TV possa aver contribuito al suo successo nelle ricerche.

In terza posizione si piazza Connections, un intrigante gioco puzzle basato sulle parole, sviluppato in collaborazione con il New York Times. La sua presenza nella lista dimostra che i giochi basati sulla sfida mentale continuano a essere una scelta popolare tra i giocatori di tutto il mondo.

