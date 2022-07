Altro giro, altra classifica dedicata ai migliori titoli da giocare su PC nel 2022. Delle piccole classifiche dedicate ai generi più svariati, per destreggiarsi nelle molteplici uscite dell’anno e recuperare qualche titolo. Magari, scoprirne anche di nuovi, perché no.

Il genere degli action nel 2022 ha accolto diversi esponenti di spessore, che hanno iniettato nei giocatori PC una buona dose di adrenalina. L’anno è ancora lungo, e potrebbero esserci ulteriori titoli in arrivo meritevoli di apparire in questa classifica, che oggi figura uno dei titoli più importanti degli ultimi anni dai PlayStation Studios.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, scopriamo i 5 migliori videogiochi action da giocare su PC nel 2022. Diteci anche i vostri, se vi sentite in vena di condividere il vostro bagaglio videoludico!

I 5 migliori videogiochi action da giocare su PC nel 2022

5) SIFU

Arrivato all’inizio dell’anno, SIFU si è distinto fin da subito per la sua originalità. Di fatto è un classico beat’em’up in 3D basato sul Kung Fu, pregno però di un dinamismo e di una complessità assolutamente peculiari. L’anima picchiaduro si fonde con la meccaniche dell’invecchiamento, che rende ogni sconfitta un passo verso la decadenza e, con essa, verso un livello di sfida più complesso.

SIFU è impegnativo, ma è anche un action che premia chi si impegna nel comprendere e assorbire tutto ciò che il combat system ha da offrire. Un action puro e viscerale, che può essere giocato anche in una modalità facile, per chi proprio non riesce ad abbracciare la sfida (e la filosofia) che c’è dietro.

4) Neon White

Nonostante un gameplay basato sull’ottenimento e l’utilizzo di carte, Neon White è un action platform purissimo. Ci si muove per i livelli con estrema rapidità, scegliendo il percorso più efficace per completarli nel minor tempo possibile. Un action adrenalinico, con un gusto estetico peculiare e una colonna dei Machine Girl davvero fuori di testa. Insieme a questo squisito pacchetto, Neon White offre una componente narrativa che si sviluppa come una visual novel, raccontando gli eventi che coinvolgono questi assassini di demoni del paradiso.

3) Infernax

Nonostante l’apparenza, Infernax è un titolo tutt’altro che vetusto. L’omaggio alla grafica 16 bit del Super Nintendo nasconde un gioco viscerale e divertente, con dungeon e boss fight complesse. Un gioco in tutto e per tutto moderno, il cui agire del giocatore porterà a diverse conseguenze per il mondo di gioco. Diverse scelte e percorsi possibili, il tutto con una pixel art incredibile, che mette in scena scontri sanguinolenti e creature aberranti.

Infernax è da provare, se cercate un’esperienza appagante e immediata da intervallare con le grandi produzioni ancorate ai nostri SSD (o Hard Disk, per essere inclusivi). E disponibile anche sul Game Pass.

2) Rogue Legacy 2

Il primo Rogue Legacy era un roguelite delizioso, con la meccanica dei discendenti che dava al genere una freschezza e un respiro diverso. Questo secondo capitolo si pone come un sequel puro, andando a migliorare tutti gli elementi che avevano reso grande l’esperienza di Rogue Legacy, nell’ormai lontano 2013.

Oltre agli elementi di generazione procedurale delle mappe e dei nemici, i nostri discendenti saranno sempre diversi, pescando tra le 15 classi disponibili e altrettanti stili (e approcci) di gioco. Per gli amanti del genere è un must, ma gli elementi permanenti legati alla progressione potrebbero stuzzicare anche chi si tiene lontano da esperienze simili.

1) God of War

La serie Santa Monica Studios ha sicuramente un peso specifico importante nel catalogo Playstation ormai da diverso tempo. Kratos, con la sua furiosa caccia alle divinità greche, ha fatto faville su PS2 e PS3, lasciando un segno indelebile nel panorama degli action. Con il God of War del 2018 però, Santa Monica Studios ha elevato la sua serie ad un qualcosa di superiore. Un action in terza persona violento e intenso, con un gameplay assolutamente appagante e rifinito. Lanciare l’ascia Leviatano è, anche dopo 4 anni, una delle meccaniche più appaganti mai viste nel genere.

Il tutto con una rinnovata componente narrativa, più matura e intima ma ancora pregna di quel fascino “mitologico” che ha reso grande la serie. In attesa di Ragnarok, God of War è un recupero obbligatorio, anche su PC.