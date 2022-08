Col passare del tempo e il susseguirsi delle generazioni videoludiche, il medium è divenuto sempre più complesso. A tal punto da rendere i confini tra i generi più labili, dando vita ad ibridazioni che avrebbero riscritto il nostro modo di concepire i videogiochi. Nonostante questa premessa, vogliamo proporvi una piccola classifica dedicata ai migliori videogiochi d’avventura da giocare su PC nel 2022. Almeno, di questi “primi” mesi che abbiamo vissuto.

Il 2022 è ancora lungo, e sono tanti i titoli che devono ancora approdare sulla piattaforma, anche alla luce dei continui e importanti rimandi a cui abbiamo assistito. Ma c’è sempre qualcosa da giocare, scoprire o riscoprire, in questo florido e ricco mercato. Il mondo PC è vasto e sconfinato, ancora di più di quello console, per cui vi invitiamo ad esplorare il mercato senza timore, con un po’ di curiosità, per poter trovare esperienze che vadano anche oltre l’ordinario. Sulle nostre pagine ne trattiamo ogni giorno, e queste sono solo alcune delle opzioni possibili.

Insomma, gettiamoci infine in questa classifica!

I 5 migliori videogiochi d’avventura da giocare su PC nel 2022

5) Card Shark

Pur condannando le seducenti e pericolose proprietà del gioco d’azzardo, è impossibile non essere catturati dal fascino di Card Shark. Ambientato nella Francia del XVIII° secolo, questa inusuale avventura ci porterà ai tavoli dell’alta società francese, in una scalata sociale a colpi di inganni e carte truccate. Un inusuale card game che oltre a metterci al centro dell’esperienza, racconta una storia ben radicata in quel contesto sociale.

Poter vivere il gioco d’azzardo, gli intrighi di potere e i complotti della società francese del tardo 1700 è qualcosa di estremamente unico. Card Shark lo fa con gusto e tanto carisma, grazie allo stile artistico di Nicolai Troshinsky.

4) Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding non ha bisogno di presentazioni, né il suo eclettico creatore Hideo Kojima. Dal lancio su Playstation 4 sono passati ormai due anni abbondanti, ma il fascino di quel viaggio della speranza non è mai cambiato. L’uscita della Director’s Cut su PC è un’ulteriore occasione per godere di questo strano, imperfetto ed intenso viaggio, in compagnia di tutti i Sam “Porter” Bridges che incontrerete durante il cammino.

Ancora oggi, una delle applicazioni più efficaci del multiplayer asincrono. Da scoprire o riscoprire, magari con un monitor ultra wide in 21:9, nonostante la sua natura di esperienza divisiva e non per tutti.

3) The Stanley Parable Ultra Deluxe

Siamo già stati Stanley nel 2013, protagonisti di uno dei videogiochi indipendenti più noti e acclamati. In questo The Stanley Parable Ultra Deluxe siamo chiamati a riprendere quel ruolo, per ripercorre quella storia con una nuova veste grafica e nuovi contenuti. Poteva essere un sequel, chiamarsi The Stanley Parable 2 e introdurre una serie di scoppiettanti novità al gameplay, tutte perfettamente funzionanti.

The Stanley Parable Ultra Deluxe è da scoprire assolutamente, con il suo umorismo graffiante e una parabola metanarrativa sui videogiochi. Giocatelo e lasciatevi giocare dal suo creatore, e dalla meravigliosa voce narrante di Kevan Brighting.

2) Syberia The World Before

Syberia è un nome ben noto agli appassionati di avventure grafiche. L’avventura originale di Kate Walker era bellissima, nata dalla mente creativa del fumettista belga Benoît Sokal, scomparso lo scorso anno. Syberia The World Before è la sua ultima storia, un nuovo viaggio per il mondo con Kate Walker, la cui narrazione si intreccia questa volta con Dana Roze, una giovane pianista.

Con la sua narrazione matura e appassionante, e degli enigmi degni delle migliori avventure punta e clicca, Syberia The World Before ha fatto breccia nel cuore della critica e del pubblico. Un’avventura d’altri tempi, ma perfettamente incastonata nella contemporaneità del videogioco odierno.

1) Tunic

L’opera di Andrew Shouldice si è fatta attendere, ma ne è decisamente valsa la pena. Tunic è un’avventura isometrica che omaggia la visione classica di The Legend of Zelda, ma è anche molto di più di questo. È un’avventura con un combat system dinamico e con elementi mutuati da Dark Souls, ma soprattutto una meravigliosa lettera d’amore ai manuali d’istruzione del passato.

Consultare, decifrare e comprendere tutto ciò che il team ha inserito nel manuale di gioco in game è un’esperienza incredibile. Una meccanica che eleva Tunic a qualcosa di più di un semplice “clone” di The Legend of Zelda. Bellissimo, nonché disponibile su Game Pass.