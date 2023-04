Quali sono i migliori FPS di sempre? Noi della redazione di GameDivision abbiamo provato a stilare una speciale classifica TOP 50 che aggiorneremo ogni anno (non sia mai che vengano introdotti nuovi titoli e quant’altro). Lo scopo è quello di discutere sulle migliori esperienze di sempre, così da lavorare, in futuro, una classifica composta dai videogiochi preferiti dalla community.

In esame abbiamo preso solo sparatutto in prima persona e soprattutto abbiamo escluso tutti quei prodotti vagamente ibridi dai migliori FPS che potrebbero trarre in inganno (per esempio, non abbiamo considerato Bioshock come puro sparatutto e verrà considerato in un’altra classifica dedicata). Sicuramente nella scelta dei migliori FPS ne avremo dimenticati qualcuno, ma abbiamo provato a inserire la maggior parte dei franchise più amati e conosciuti.

L’articolo non rappresenta un valore oggettivo, ma solo un parere strettamente soggettivo. La classifica verrà aggiornata ogni anno, con cambiamenti e miglioramenti.

Bene direi che è tempo di lasciarvi alla nostra speciale classifica dei migliori FPS, buona lettura e buon divertimento, ma soprattutto raccontateci la vostra classifica nello spazio riservato ai commenti.

I Migliori FPS di sempre | TOP 50

50. Left 4 Dead

Anno di pubblicazione: 2008

2008 Studio di sviluppo: Turtle Rock Studios | Valve

Turtle Rock Studios | Valve Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

49. Brother in Arms

Anno di pubblicazione: 2005

2005 Studio di sviluppo: Gearbox | Ubisoft

Gearbox | Ubisoft Piattaforme al rilascio: PC, Xbox, PS2

48. Valorant

Anno di pubblicazione: 2020

2020 Studio di sviluppo: Riot Games

Riot Games Piattaforme al rilascio: PC

PC Recensione di Valorant

47. Apex Legends

Anno di pubblicazione: 2019

2019 Studio di sviluppo: Respawn Entertainment | EA

Respawn Entertainment | EA Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

46. Far Cry 3

Anno di pubblicazione: 2012

2012 Studio di sviluppo: Ubisoft

Ubisoft Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

45. Crysis 2

Anno di pubblicazione: 2011

2011 Studio di sviluppo: Crytek | EA

Crytek | EA Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

44. Prey (2006)

Anno di pubblicazione: 2006

2006 Studio di sviluppo: Human Head Studios | 3D Realms

Human Head Studios | 3D Realms Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360

43. Killzone 2

Anno di pubblicazione: 2009

2009 Studio di sviluppo: Guerrilla Games | Sony

Guerrilla Games | Sony Piattaforme al rilascio: PlayStation 3

42. Rainbow Six Siege

Anno di pubblicazione: 2015

2015 Studio di sviluppo: Ubisoft

Ubisoft Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

41. No One Lives Forever

Anno di pubblicazione: 2000

2000 Studio di sviluppo: Monolith Productions | Sierra

Monolith Productions | Sierra Piattaforme al rilascio: PC

40. Far Cry 2

Anno di pubblicazione: 2008

2008 Studio di sviluppo: Ubisoft

Ubisoft Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

39. Destiny

Anno di pubblicazione: 2014

2014 Studio di sviluppo: Bungie | Activision

Bungie | Activision Piattaforme al rilascio: Xbox One, PlayStation 4

38. Bulletstorm

Anno di pubblicazione: 2011

2011 Studio di sviluppo: People Can Fly | Epic Games | EA

People Can Fly | Epic Games | EA Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

37. Metro 2033

Anno di pubblicazione: 2010

2010 Studio di sviluppo: 4A Games

4A Games Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

36. Medal of Honor Allied Assault

Anno di pubblicazione: 2002

2002 Studio di sviluppo: 2015, Inc. | EA

2015, Inc. | EA Piattaforme al rilascio: PC

35. Wolfenstein II: The New Colossus

Anno di pubblicazione: 2017

2017 Studio di sviluppo: MachineGames | Bethesda

MachineGames | Bethesda Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

34. XIII

Anno di pubblicazione: 2003

2003 Studio di sviluppo: Ubisoft

Ubisoft Piattaforme al rilascio: PC, Xbox, PlayStation 2, GameCube

33. Black

Anno di pubblicazione: 2006

2006 Studio di sviluppo: Criterion | EA

Criterion | EA Piattaforme al rilascio: Xbox, PlayStation 2

32. Titanfall 2

Anno di pubblicazione: 2016

2016 Studio di sviluppo: Respawn Entertainment | EA

Respawn Entertainment | EA Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

31. Call of Duty Black Ops 2

Anno di pubblicazione: 2010

2010 Studio di sviluppo: Treyarch | Activision

Treyarch | Activision Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

30. SWAT 4

Anno di pubblicazione: 2005

2005 Studio di sviluppo: Irrational Games| Sierra

Irrational Games| Sierra Piattaforme al rilascio: PC

29. Borderlands 2

Anno di pubblicazione: 2011

2011 Studio di sviluppo: Gearbox

Gearbox Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

28. Team Fortress 2

Anno di pubblicazione: 2007

2007 Studio di sviluppo: Valve

Valve Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

27. Soldier of Fortune 2: Double Helix

Anno di pubblicazione: 2002

2002 Studio di sviluppo: Raven Software | Activision

Raven Software | Activision Piattaforme al rilascio: PC, Xbox

26. Battlefield 3

Anno di pubblicazione: 2011

2011 Studio di sviluppo: DICE | EA

DICE | EA Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

25. Serious Sam

Anno di pubblicazione: 2001

2001 Studio di sviluppo: Croteam

Croteam Piattaforme al rilascio: PC

24. DOOM (2015)

Anno di pubblicazione: 2016

2016 Studio di sviluppo: id Software | Bethesda

id Software | Bethesda Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

23. Unreal Tournament 2004

Anno di pubblicazione: 2004

2004 Studio di sviluppo: Epic Games

Epic Games Piattaforme al rilascio: PC

22. Duke Nukem 3D

Anno di pubblicazione: 1996

1996 Studio di sviluppo: 3D Realms

3D Realms Piattaforme al rilascio: PC

21. Halo 3

Anno di pubblicazione: 2007

2007 Studio di sviluppo: Bungie | Microsoft

Bungie | Microsoft Piattaforme al rilascio: Xbox 360

20. Return to Castle Wolfenstein

Anno di pubblicazione: 2001

2001 Studio di sviluppo: Gray Matter Interactive | Bethesda

Gray Matter Interactive | Bethesda Piattaforme al rilascio: PC

19. Battlefield 1942

Anno di pubblicazione: 2002

2002 Studio di sviluppo: DICE | EA

DICE | EA Piattaforme al rilascio: PC

18. F.E.A.R.

Anno di pubblicazione: 2005

2005 Studio di sviluppo: Monolith Productions

Monolith Productions Piattaforme al rilascio: PC

17. Metroid Prime

Anno di pubblicazione: 2002

2002 Studio di sviluppo: Retro Studio | Nintendo

Retro Studio | Nintendo Piattaforme al rilascio: GameCube

16. Perfect Dark

Anno di pubblicazione: 2000

2000 Studio di sviluppo: Rare | Nintendo

Rare | Nintendo Piattaforme al rilascio: Nintendo 64

15. Golden Eye 007

Anno di pubblicazione: 1997

1997 Studio di sviluppo: Rare | Nintendo

Rare | Nintendo Piattaforme al rilascio: Nintendo 64

14. Quake II

Anno di pubblicazione: 1997

1997 Studio di sviluppo: id Software | Activision

id Software | Activision Piattaforme al rilascio: PC, PlayStation, Nintendo 64

13. DOOM Eternal

Anno di pubblicazione: 2020

2020 Studio di sviluppo: id Software | Bethesda

id Software | Bethesda Piattaforme al rilascio: PC, Xbox One, PlayStation 4

PC, Xbox One, PlayStation 4 Recensione DOOM Eternal

12. Call of Duty Modern Warfare 2 (2009)

Anno di pubblicazione: 2009

2009 Studio di sviluppo: Infinity Ward | Activision

Infinity Ward | Activision Piattaforme al rilascio: PC, Xbox 360, PlayStation 3

11. Half-Life

Anno di pubblicazione: 1998

1998 Studio di sviluppo: Valve

Valve Piattaforme al rilascio: PC

10. Unreal

Anno di pubblicazione: 1998

1998 Studio di sviluppo: Epic Games

Epic Games Piattaforme al rilascio: PC

PC Descrizione: Unreal divenne il primo FPS di Epic Games ed è inutile dire che l’idea di creare uno sparatutto in prima persona funzionò alla grande. Unreal aveva un’atmosfera incredibile e una qualità di gameplay senz’altro di buon livello. Uscì anche un seguito nel 2003, ma non ottenne gli stessi riconoscimenti.

9. Halo 2

Anno di pubblicazione: 2004

2004 Studio di sviluppo: Bungie | Microsoft

Bungie | Microsoft Piattaforme al rilascio: Xbox

Xbox Descrizione: se il primo Halo era riuscito a sdoganare gli FPS su console, Halo 2 ha fatto persino di meglio, riuscendo a creare il primo grande videogioco (e di successo) online della storia, su console. Il titolo migliorava il primo capitolo in tutto: storia, grafica, atmosfera, gameplay, ma il suo apporto ai videogiochi online su piattaforme da salotto è stato sicuramente il punto cardine di questo enorme seguito.

8. DOOM 3

Anno di pubblicazione: 2004

2004 Studio di sviluppo: id Software | Bethesda

id Software | Bethesda Piattaforme al rilascio: PC, Xbox

PC, Xbox Descrizione: da molti amato e da molti criticato, DOOM 3 è stato un’esperimento che ha provato ad adattarsi ai grandi FPS di quegli anni. Il gioco si distanzia un po’ dall’idea originale di DOOM, ma la sua atmosfera e l’impatto visivo, rimangono ancora oggi dei veri e propri punti di riferimento per gli sparatutto in prima persona. Insomma, un grandissimo gioco che merita di rientrare in questa TOP 10.

7. Wolfenstein 3D

Anno di pubblicazione: 1992

1992 Studio di sviluppo: id Software | Apogee Software

id Software | Apogee Software Piattaforme al rilascio: PC

PC Descrizione: semplicemente il primo sparatutto in prima persona della storia. Non fosse esistito Wolfenstein 3D non avremmo certamente avuto DOOM e tutti altri FPS venuti dopo. Un gioco in grado di aprire la grande epopea del genere e ancora oggi storicamente apprezzato da tutti i videogiocatori.

6. Counter Strike

Anno di pubblicazione: 1999

1999 Studio di sviluppo: Valve

Valve Piattaforme al rilascio: PC

PC Descrizione: nato come semplice mod di Half-life (come tanti altri giochi di Valve), Counter-Strike è ancora oggi l’FPS più giocato in assoluto e nonostante sia stato rivisto praticamente solo un paio di volte (1.6 e Global Offensive), i giocatori hanno continuato ad amarlo e giocarlo, attendendo con trepidanza l’arrivo del secondo capitolo (che non sarà altro che un mero aggiornamento visivo e tecnico).

5. Unreal Tournament

Anno di pubblicazione: 1999

1999 Studio di sviluppo: Epic Games

Epic Games Piattaforme al rilascio : PC

: PC Descrizione: faccia a faccia con un altro grande gioco online (che vedremo dopo) Unreal Tournament riuscì a conquistare, grazie alla sua semplicità, milioni di giocatori. Fu uno dei primo grandi videogiochi FPS online della storia, un vero peccato che la serie sia morta.

4. Quake 3 Arena

Anno di pubblicazione: 1999

1999 Studio di sviluppo: id Software | Activision

id Software | Activision Piattaforme al rilascio: PC

PC Descrizione: il grande concorrente di Unreal Tournament, Quake 3 Arena divenne sin da subito l’FPS online più giocato in assoluto, competendo anche con altri titoli di livello come per esempio Counter-Strike. Il gioco era talmente perfetto dal punto di vista del gameplay che venne recuperato in un titolo free to play chiamato Quake Live che allungò inevitabilmente la longevità del gioco.

3. Halo Combat Evolved

Anno di pubblicazione: 2001

2001 Studio di sviluppo: Bungie | Microsoft

Bungie | Microsoft Piattaforme al rilascio: Xbox

Xbox Descrizione: oltre ad aver portato su un nuovo livello gli FPS su console, Halo: Combat Evolved ha il grande merito di aver creato la prima vera esperienza FPS sandbox della storia, ispirando inevitabilmente un altro grande capolavoro di quegli anni: Half-Life 2. Halo è ancora oggi il capolavoro di Xbox, ma il primo capitolo non può che rimanere nella storia per qualità di gameplay, impatto visivo e una storia davvero emozionante.

2. Half-Life 2

Anno di pubblicazione: 2004

2004 Studio di sviluppo: Valve

Valve Piattaforme al rilascio: PC, Xbox

PC, Xbox Descrizione: considerato come il seguito perfetto. Half-Life 2 è ancora oggi uno dei migliori videogiochi della storia, grazie alla capacità di Valve di aver scritto una trama matura, correlata da un gameplay fluido e dalle meccaniche ancora oggi quasi insuperate: dalla fisica moderna, alla possibilità di affrontare il nemico in svariati modi diversi. Non sappiamo se vedremo mai un terzo capitolo ufficiale (che non sia Alyx, ovviamente), ma rimane comunque una pietra miliare del videogioco.

1. DOOM

Anno di pubblicazione: 1993

1993 Studio di sviluppo: id Software

id Software Piattaforme al rilascio: PC

PC Descrizione: l’FPS per antonomasia. DOOM ha sdoganato il genere e portato su livelli assoluti, grazie a un impatto visivo da urlo (per i tempo) e un gameplay capace di soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti. DOOM ha dato il via al successo di un genere che all’epoca era ancora poco sfruttato, se non quasi sconosciuto. Senza dubbio, tra i migliori fps di sempre, lui merita il primo posto.

Bene, questa è la nostra classifica dei migliori FPS | TOP 50 di sempre, vi invitiamo ancora una volta a dirci la vostra nello spazio dei commenti.