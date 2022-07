Studio ZA/UM, il team dietro Disco Elysium, sta assumendo un environment concept artist con “un amore per la fantascienza e lo spazio”. Lo studio ha, inoltre, recentemente assunto dei nuovi sceneggiatori e continua ad espandere il suo team. È interessante notare che queste candidature potrebbero fornire un piccolo indizio quantomeno sul genere di titolo su cui lo studio sarebbe al lavoro.

Come riportato da PCGamer, gli annunci di lavoro che sono stati pubblicati sul sito negli ultimi giorni contengono descrizioni e requisiti abbastanza specifici che potrebbero suggerire di cosa parlerà il prossimo gioco dello studio. Due posizioni artistiche pubblicate di recente menzionano, infatti, “fantascienza e spazio”, oltre a “nuovi mondi”. In pieno stile ZA/UM, la descrizione della posizione suona più come un’opera di letteratura che un semplice elenco di requisiti. Nell’annuncio, infatti, si legge: “Sei un artista concettuale esperto con uno stile unico e un occhio per i dettagli. Hai talento nell’immaginare l’insolito e il fantastico, una passione per la narrazione visiva e l’esperienza per creare e sviluppare concept ispirati. Sei in grado di creare e immaginare nuovi mondi e ami la fantascienza e lo spazio”.

Il post continua, chiedendo ai candidati di considerare quanto segue: “Capisci che ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la filosofia. Lavorerai a stretto contatto con un team di scrittori, artisti e produttori per aiutare a dare vita alla visione creativa.” La descrizione del lavoro principale per il nuovo titolo dagli sviluppatori di Disco Elysium è menzionata anche nei bonus della posizione, i quali citano amore per la letteratura e fantascienza.

Anche se il pensiero immediato potrebbe essere che il prossimo gioco di ZA/UM si svolgerà nello spazio, è anche possibile che lo studio stia menzionando la fantascienza e lo spazio come fonti di ispirazione artistiche. Lo studio ha, inoltre, recentemente espresso la volontà di voler espandere Elysium, il mondo in cui è ambientato Disco Elysium. Per questo motivo, non è da escludere che il nuovo titolo sia ambientato nello stesso universo.