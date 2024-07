I fan di Final Fantasy 14 hanno una strana perversione sessuale per un lucertolone a due teste (sì, davvero)

Il recente lancio dell'espansione Dawntrail di Final Fantasy 14 ha portato con sé un fenomeno inaspettato: l'improvvisa popolarità del personaggio Bakool Ja Ja, un gigantesco uomo lucertola a due teste, tanto da trasformarsi quasi in una perversione sessuale.

Nelle ultime settimane, la community di giocatori ha mostrato un interesse senza precedenti per questo insolito personaggio, producendo una grande quantità di artwork e contenuti a tema, alcuni dei quali piuttosto "audaci". Per esempio, il mostro è stato ritratto vestito da maid, in bikini o persino incinta.

Questa ondata di apprezzamento - se così si può definire - ha colto di sorpresa persino il team di sviluppo del gioco. Durante una sessione di domande e risposte alla Japan Expo di Parigi, il direttore e produttore Naoki Yoshida (detto YoshiP) ha, infatti, espresso il suo stupore, affermando:

"Non avrei mai immaginato una cosa del genere. L'intero team di sviluppo è rimasto sbalordito!"

Anche Javier Prusky, il doppiatore di Bakool Ja Ja, ha commentato la situazione su Twitter, dichiarandosi piacevolmente sorpreso dalla reazione dei fan.

La popolarità di Bakool Ja Ja rappresenta una svolta rispetto ai tradizionali "beniamini" della community di Final Fantasy 14, che in passato si era concentrata su personaggi dall'aspetto più convenzionalmente attraente.

Il ruolo di Bakool Ja Ja nella storia di Dawntrail

Attenzione: seguono spoiler sulla trama dell'espansione

Nonostante il suo aspetto poco convenzionale, Bakool Ja Ja si rivela uno dei personaggi con lo sviluppo più interessante di Dawntrail. Inizialmente presentato come un antagonista, nel corso della storia emerge il suo lato più sensibile e la sua complessità emotiva.

Da nemico, Bakool Ja Ja si trasforma in un prezioso alleato del protagonista, combattendo al suo fianco nei momenti cruciali dell'espansione. Questa evoluzione del personaggio potrebbe aver contribuito alla sua inaspettata popolarità tra i giocatori.

Insomma, la reazione della community a Bakool Ja Ja dimostra ancora una volta l'imprevedibilità dei fenomeni di fandom e la capacità dei videogiochi di creare connessioni emotive con i personaggi più improbabili. Resta da vedere se questa popolarità si manterrà nel tempo o se si rivelerà un fenomeno passeggero. Nel frattempo, il team di Final Fantasy 14 si gode il successo inaspettato di questa sua ultima creazione.