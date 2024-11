Final Fantasy 14 arriva su mobile con Tencent alla guida

Il popolare MMORPG Final Fantasy XIV sbarca su dispositivi mobili, sviluppato da LightSpeed Studios, sussidiaria di Tencent. L'annuncio è stato fatto oggi, senza una data di lancio precisa ma con la promessa di test in Cina prima del rilascio globale.

Il gioco mobile si propone come un'"estensione entusiasmante dell'amato franchise", cercando di replicare l'esperienza immersiva del titolo originale in un formato adatto agli smartphone. Naoki Yoshida, produttore e direttore di Final Fantasy XIV, ha definito questa versione una "sorella di Final Fantasy XIV", sottolineando l'impegno nel ricreare la grandiosità della storia e delle meccaniche di combattimento del gioco originale.

LightSpeed Studios, noto per PUBG Mobile, mira a mantenere molti degli elementi caratteristici di Final Fantasy XIV, inclusi contenuti lifestyle come la pesca, il Triple Triad e le corse di chocobo. Il gioco mobile presenterà inoltre sistemi meteo e di alternanza giorno/notte dettagliati, con oltre 600 variazioni climatiche su diversi paesaggi.

Gli sviluppatori hanno lavorato per ottimizzare i design dei personaggi e dell'equipaggiamento per l'esperienza mobile. Resta da chiarire se il gioco includerà funzionalità di cross-progression o contenuti delle espansioni del titolo originale.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, lanciato nel 2013, ha goduto di un enorme successo, con diverse espansioni acclamate, tra cui la recente Dawntrail. L'arrivo del titolo su piattaforme mobili segue il trend di altri popolari titoli online come Diablo e Monster Hunter, che hanno già fatto il salto verso gli smartphone. Questa mossa potrebbe, quindi, ampliare ulteriormente la base di giocatori di uno dei MMORPG più apprezzati degli ultimi anni.

Insomma, l'arrivo di Final Fantasy XIV su piattaforme mobili rappresenta un'ulteriore evoluzione della serie, che si adatta ai tempi moderni senza perdere la sua essenza. Questo non è nemmeno il primo tentativo di Square Enix di portare l'esperienza di Final Fantasy su dispositivi mobili: già nel 2015 fu lanciato Final Fantasy Record Keeper, un gioco che celebrava la storia della serie permettendo ai giocatori di rivivere momenti iconici di vari capitoli.

L'evoluzione di Final Fantasy XIV stesso è una storia di resilienza e dedizione: originariamente lanciato nel 2010, il gioco fu un fallimento così grande che Square Enix decise di ricominciare da zero. Nel 2013, fu ri-rilasciato come "A Realm Reborn", diventando uno degli MMORPG di maggior successo e dimostrando come, proprio come suggerisce il nome della serie, a volte l'ultima fantasia può trasformarsi in un nuovo inizio.