I giocatori non hanno perso tempo e hanno ricreato Squid Game in Battlefield 2042

Sono passati solamente pochi giorni dal lancio di Battlefield 2042, e anche se il titolo non sta riuscendo a convincere del tutto molti degli appassionati della saga FPS, ci sono altrettanti giocatori che si stanno già divertendo nel titolo multiplayer. Grazie ad una delle novità proposte nella nuova iterazione, alcuni fan di Squid Game non hanno perso tempo e hanno realizzato una modalità che prende ispirazione dalla serie sud coreana di Netflix.

Grazie alla nuova modalità Porta di Battlefield 2042, i giocatori hanno già potuto creare una serie di modalità personalizzate molto interessanti. C’è già un’ampia scelta da cui attingere per chi cerca parecchia varietà dal gioco, ma alcuni giocatori appassionati di Squid Game sono riusciti a ricreare anche il gioco Redlight, Greenlight della serie Netflix all’interno dell’FPS multiplayer di DICE.

A testimonianza di questo creazione, un creatore di contenuti ha pubblicato anche un video su YouTube in cui viene messa in mostra tale modalità in Battlefield 2042. Sebbene non sia possibile aggiungere una bambola gigante in Battlefield 2042, i giocatori hanno compensato alla mancanza dando a tutti i giocatori un fucile di precisione. Quando a schermo appare l testo “Luce rossa, i giocatori devono fermarsi istantaneamente o verranno uccisi dai loro avversari, quando appare il testo “luce verde”, invece, sono liberi di muoversi.

Se volete provare questa e tante altre curiose modalità realizzate dai giocatori, vi ricordiamo che Battlefield 2042 è già disponibile all’acquisto sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.