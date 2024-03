I giocatori PlayStation adorano i giochi Xbox e questa è la prova

A quanto pare, le esclusive Xbox sono molto apprezzate dagli utenti PlayStation come evidenziato dall'utente NeoGAF ManaByte. Inaspettatamente, i titoli di Xbox Game Studios sono già in fase di dominio sulla classifica dei preordini del PlayStation Store, che occupano quattro delle prime dieci posizioni.

Al comando si conferma Sea of Thieves, un titolo che ha costantemente mantenuto la sua posizione al vertice della popolarità dei preordini fin dalla sua annunciata. Anche le uscite causate da imminenti lanci in esclusiva PS5 come "Rise of the Ronin" non sono riuscite a scalfire il suo dominio.

Degno di nota è il terzo posto occupato da Grounded di Obsidian, segno tangibile della crescente popolarità dei porting Xbox tra gli appassionati di PlayStation. Questo aumento ha visto i titoli Xbox superare nel gradimento alcune uscite super attese come i DLC di Elden Ring e di Destiny 2.

Se l'attuale ritmo di vendite dovesse continuare, Xbox potrebbe portare più titoli first-party su PlayStation. Miccrosoft ha infatti annunciato solo quattro porting per le console PlayStation fino a ora, di cui fanno anche Hi-Fi Rush e Pentiment, oltre a quelli menzionati in precedenza. Tuttavia, la strategia potrebbe subire un'enorme trasformazione se questi titoli continuassero a vendere come il pane dopo il lancio. In futuro, potrebbero seguire titoli come Starfield e Halo Infinite, che a questo punto possiamo ipotizzare possano fare risultati senza senso su console PlayStation.