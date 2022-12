Per Nintendo il mercato mobile non significa solamente un’entrata in più. Sebbene al colosso nipponico sappiano quanto siano alte le potenzialità dei suoi titoli su iOS e Android, in realtà il vero obiettivo è un altro, altrettanto importante, ma che mostrano quanto la filosofia di Kyoto sia completamente diversa dal semplice incasso di denaro.

Come riportato in un’intervista, infatti, Nintendo ha deciso di portare i suoi giochi esclusivamente per una questione di marketing. “Avvertiamo l’importanza delle revenue e del profitto su mobile, ma la nostra strategia è espandere il numero di persone che hanno accesso alle nostre proprietà intellettuali”, le parole di un rappresentante della società giapponese. Quasi come se avessero uno scopo di apripista, per incentivare le persone a scoprire ancora di più i loro giochi presenti invece sulle proprie piattaforme.

L’obiettivo di Nintendo però è anche raggiungere quei consumatori che per un motivo o per l’altro non possono mettere le mani sulle console come Switch. Grazie a questa strategia, tutti possono effettivamente godere dell’esperienza dei giochi prodotti dal colosso nipponico e diventare così immediatamente familiari con le sue IP.

Tutte queste strade sono facilmente percorribili solamente se si hanno le spalle coperte. Ed è per questo motivo che pochissime società possono permettersi di spendere denaro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di questo genere di prodotti. La scelta di Nintendo mira ovviamente a trovare un bilanciamento, che sembra però funzionare: i suoi giochi su iOS e Android riescono a generare tantissimo denaro, anche complici le microtransazioni. Tutto ciò ha permesso al colosso nipponico di continuare su questa strada e instaurare partnership strategiche, come per esempio quella con DeNA. Probabilmente non riceveremo mai esperienze complete come sulle sue console, ma è comunque interessante conoscere la strategia dietro la pubblicazione di determinate IP anche su altre piattaforme.