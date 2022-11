Come annunciato qualche giorno fa da Nintendo, questa sera è tornato l’Indie World, l’evento tutto dedicato alle novità indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. L’ultima volta che abbiamo potuto assistere a un evento simile è stato durante lo scorso maggio, quando tra i diversi annunci abbiamo scoperto tantissime chicche indie da tenere sott’occhio. Ora, a pochi istanti dalla fine dell’evento, siamo pronti a ricapitolare quelli che sono stati i giochi presentati.

Nintendo Switch | le novità dall’Indie World

Venba

Il titolo che apre le danze di questo nuovo Indie World è Venba, un gioco che fa venire una certa fame. Sono diversi i titoli a tema culinario, e il panorama indie punta ancora una volta su un’esperienza ricca di cibo e una storia tutta da scoprire.

Have a Nice Death

Dopo aver debuttato su PC, Have a Nice Death arriva anche su Nintendo Switch. Si tratta di un meraviglioso metroidvania dal grande carattere dove i giocatori impersoneranno una versione chibi del tristo mietitore. La versione Switch ha una data d’uscita e debutterà il prossimo 23 marzo 2023.

Pepper Grinder

Devolver torna con tutta la sua prepotenza con Pepper Grinder, un frenetico gioco d’azione in pixel art tutto basato sull’esplorazione di un mondo grazie alla propria trivella.

Desta: The Memories Between

Desta: The Memories Between si presenta con un trailer molto affascinante e ricco di colori. Si tratta del nuovo gioco dei creatori di Monument Valley, il quale mischia una serie di elementi roguelike, strategici e da palla avvelenata.

Dordogne

Torna a mostrarsi anche Dordogne, uno dei titoli indie più belli sotto l’aspetto estetico e artistico. Sebbene il nuovo trailer sia breve possiamo godere di un’atmosfera meravigliosa e a dir poco accogliente, da tenere d’occhio.

Rogue Legacy 2

Anche Rogue Legacy 2 sta per arrivare su Switch e lo farà proprio oggi stesso. Se non conoscete questo fantastico rogue like pieno di ironia e follie dietro ogni angolo, non lasciatevelo scappare: non ve ne pentirete.

A Little to the Left

Se amate tenere in ordine le vostre cose, ma avete in giro per casa un gatto a cui piace mettervi i bastoni tra le ruote, saprete già cosa si prova. Se invece non avete idea di cosa significhi tutto ciò, A Little to the Left è il gioco perfetto per voi. Idea molto particolare, ma che farà particolarmente gola agli amanti dei puzzle e dei gatti.

Sports Story

Dopo esser stato presentato diversi eventi fa, ecco ritornare Sports Story; un vero e proprio gioco di ruolo in cui gli sport sono un elemento fondamentale dell’intera esperienza. Il nuovo trailer ci mostra una serie di novità, compresa la presenza di diversi dungeon misteriosi da esplorare.

Oltre a questi titoli, durante l’Indie World hanno fatto capolino anche i seguenti annunci:

Goodbye World

Aka

Coffee Talk Episode 2

Oni Road to be the Mightiest Oni

A Space for the Unbound

Botany Manor

Once Upon a Jester

Blanc

WrestleQuest

Curse of the Sea Rats

Inscryption

Con Sports Story si è concluso anche questo ennesimo Indie World, il quale ci ha mostrato molte delle nuove uscite del panorama indie in arrivo da qui ai prossimi mesi su Nintendo Switch.