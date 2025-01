I giochi Xbox arriveranno su Nintendo Switch 2, parola di Phil Spencer

Microsoft si prepara a supportare la nuova Nintendo Switch 2 con il porting di giochi Xbox: a confermarlo è proprio il CEO della divisione gaming Phil Spencer in una recente intervista. Spencer ha, infatti, elogiato l'innovazione di Nintendo e si è detto entusiasta del nuovo hardware.

Sebbene Nintendo non abbia ancora annunciato ufficialmente giochi per la nuova console, i team Xbox starebbero già lavorando a diversi port, tra cui Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection e Microsoft Flight Simulator. Anche Activision, recentemente acquisita da Microsoft, si è impegnata a portare Call of Duty sulla nuova Switch.

Spencer ha dichiarato di aver scambiato messaggi con il presidente di Nintendo dopo l'annuncio del Switch 2: "Ho fatto le mie congratulazioni a Furukawa-san e gli ho detto che i miei occhi ormai vecchi apprezzano lo schermo più grande".

Il CEO di Xbox ha sottolineato l'importanza di Nintendo per l'industria videoludica:

"La loro innovazione e ciò che rappresentano in questo settore... Applaudo sempre le mosse che fanno. Hanno mostrato un breve video e so che avremo più dettagli nel tempo. Non vedo l'ora di supportarli con i nostri giochi".

Le dichiarazioni di Spencer si inseriscono, ovviamente, nel contesto della nuova strategia multipiattaforma di Xbox. A febbraio 2024, Microsoft ha annunciato l'arrivo di diversi titoli su PlayStation e Nintendo Switch, tra cui Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded.

Successivamente, l'azienda ha confermato l'uscita di Doom: The Dark Ages e di Indiana Jones e l'Antico Cerchio anche su PS5, così come The Outer Worlds 2. Infine, all'ultimo developer direct della scorsa settimana, Xbox ha anche annunciato la pubblicazione di un nuovo Ninja Gaiden, che arriverà su PS5 entro la fine di quest'anno.

Insomma, questa apertura verso altre piattaforme rappresenta un significativo cambio di strategia per Microsoft, che punta a portare i propri giochi sul maggior numero possibile di dispositivi, pur mantenendo un ruolo centrale per l'hardware Xbox. E voi cosa ne pensate?