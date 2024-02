I nostri lettori hanno giocato più di 1000 ore su Skyrim, numeri altissimi

Si è concluso da poco il nostro sondaggio dedicato alle ore spese su The Elder Scrolls V: Skyrim da parte della nostra community. I dati sono interessanti, perché le ore dedicate al titolo Bethesda sono davvero tantissime.

Quante ore hai giocato a Skyrim? Mai giocato (5%) Meno di 10 ore (2%) Più di 10 ore (1%) Meno di 50 ore (2%) Più di 50 ore (4%) Più di 100 ore (18%) Più di 300 ore (22%) Tra le 600 e le 1000 ore (20%) Sopra le 1000 ore (25%) Totale voti: 1267 Il sondaggio è chiuso dal 19/02/2024

Sono state più di 1200 le persone che hanno partecipato e la particolarità più impressionante è che più del 70% degli utenti ha speso più di 100 ore sul quinto capitolo della serie TES, segno di un prodotto che funziona e continua a funzionare, anche grazie alle miriadi di mod diffuse su Nexus Mods.

La maggior parte dei votanti, il 25%, ha giocato più di 1000 ore sul titolo, ma le percentuali non sono poi così poco più basse per quanto concerne il "più di 100 ore (il 18%)", "più di 300 ore (il 22%) e tra le 600 e le 1000 ore (20%).

A sorprendere c'è anche qualcuno che non lo ha mai giocato (5%), testimonianza del fatto che non tutti hanno avuto modo di provare The Elder Scrolls V. Chissà se cambieranno idea nel corso del prossimo futuro, magari con il sesto episodio previsto per il 2028/2029.

Fino ad allora gli utenti possono comunque continuare a giocare a Skyrim o provarlo per la prima volta, altrimenti potrebbero immergersi nelle lande post-apocalittiche di Fallout o nell'universo di Starfield.