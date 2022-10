C’è un piccolo paradosso che sta avvolgendo Overwatch 2. No, nessun bug irreale come quelli riportati negli ultimi giorni, ma più un discorso a livello monetario. Il gioco di casa Blizzard Entertainment è infatti finito al centro delle cronache per un piccolo problema di prezzi percepito da tutti i giocatori, se paragonati ad alcuni elementi venduti dallo store ufficiale del team di sviluppo.

Cos’è successo, nel dettaglio? Molto semplicemente, i portachiavi di Overwatch 2 in versione digitale costano di più della controparte fisica. A riportare la notizia ci ha pensato PCGamesN, che cita direttamente lo store ufficiale di Blizzard, che ha cominciato a mettere in vendita questi oggetti chiaramente ispirati al gioco. Nel negozio della software house si può acquistare un portachiavi di Jinx al prezzo di appena 5 dollari, mentre invece lo stesso, identico charm costa di più all’interno del gioco, ovvero ben 9,99 Dollari. Si tratta di un aumento del 100% del prezzo, che ovviamente ha lasciato sbigottiti gli utenti: difficilmente infatti un eleemnto digitale può costare di più della sua controparte reale.

Lo sappiamo: Overwatch 2 ha scelto per un modello di distribuzione free-to-play, ma forse un maggiore sguardo all’economia del gioco avrebbe fatto bene. Per ora però difficilmente Blizzard Entertainment deciderà di rivedere i prezzi. Sicuramente però tutto ciò ha lasciato sbigottiti diversi giocatori. Nonostante il gioco sia stato liberato dalle casse premio, le microtransazioni sembrano comunque affliggere in maniera negativa il gioco, con i pareri dei giocatori sicuramente non positivi.

Overwatch 2 ha debuttato il 4 ottobre 2022, per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Nel corso dei prossimi mesi il gioco aggiungerà mappe, operatori e verrà aggiornato di continuo, esattamente come accade alla maggior parte dei titoli multiplayer moderni. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.