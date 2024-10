Tomb Raider IV-VI Remastered Collection è ufficiale, la serie arrivata a 100 milioni di copie

Crystal Dynamics e Aspyr annunciano la Tomb Raider IV-VI Remastered Collection, in uscita il 14 febbraio 2025 per PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch al prezzo di 29.99 euro. La raccolta includerà versioni rimasterizzate di Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Questa collezione segue il successo della Tomb Raider I-III Remastered Collection (acquistabile su Amazon) rilasciata all'inizio del 2024. I tre titoli inclusi, originariamente usciti tra il 1999 e il 2003, sono considerati da molti fan come capitoli minori della serie, in particolare Angel of Darkness noto per i suoi problemi tecnici. Le versioni rimasterizzate promettono grafica migliorata, controlli modernizzati, trofei, achievement e una modalità foto.

Tomb Raider: The Last Revelation (1999) vede Lara Croft scoprire la tomba perduta del dio egizio Set, scatenando involontariamente una profezia che minaccia di gettare l'umanità nell'oscurità. In Tomb Raider: Chronicles (2000), ambientato dopo gli eventi del capitolo precedente, vengono narrate avventure inedite di Lara attraverso i ricordi dei suoi amici. Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003) presenta una Lara in fuga, accusata di omicidio e coinvolta in una cospirazione legata ad esperimenti alchemici.

La serie Tomb Raider ha ufficialmente raggiunto i 100 milioni di copie vendute.

Contestualmente all'annuncio della raccolta, Crystal Dynamics ha rivelato che il franchise Tomb Raider ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 milioni di unità vendute nel corso della sua storia. In un comunicato ufficiale, lo studio ha dichiarato: "Siamo molto onorati di condividere questo enorme traguardo per Tomb Raider. È un risultato monumentale che pochi franchise videoludici riescono a raggiungere."

Il successo di un'icona dei videogiochi

Crystal Dynamics ha voluto ringraziare i fan e tutti gli sviluppatori e artisti che hanno contribuito al successo della serie: "Siamo estremamente grati alla community di Tomb Raider per il suo spirito collettivo di avventura, e non vediamo l'ora di affrontare tutti i viaggi ancora da venire mentre Lara Croft e Tomb Raider continuano a raggiungere nuove vette."

La Tomb Raider IV-VI Remastered Collection si propone di rinnovare questi capitoli storici per una nuova generazione di giocatori, offrendo un'esperienza aggiornata pur mantenendo l'essenza originale che ha reso Lara Croft un'icona dei videogiochi. Con questa raccolta, i fan avranno l'opportunità di rivisitare o scoprire per la prima volta alcune delle avventure più controverse della serie, ora con una veste tecnica al passo coi tempi.