Il 2022 di Nintendo Switch ha due facce della stessa medaglia. La prima, quella più scintillante, riguarda sicuramente il supporto software. Quest’ultimo anno per la console è stato letteralmente fantastico: tanti giochi, nessun rinvio e una line-up di first party incredibile, che se paragonata a Sony e Microsoft vince su tutta la linea. L’altro lato, però, è decisamente sporco, grezzo e non è possibile recuperarlo. Stiamo parlando dell’aspetto tecnico della console, che sembra oramai aver già dato tutto.

Ad analizzare la situazione ci ha pensato The Verge, in un articolo pubblicato nella giornata di ieri, dove fa il punto sui “fallimenti dell’anno”. E il 2022 ha sicuramente mostrato tutti i limiti di Nintendo Switch. Per esempio, tra gennaio e novembre, sono stati diversi i giochi che hanno sofferto di limitazioni tecniche. Tra questi troviamo i due giochi di Pokémon (Arceus e Scarlatto/Violetto) e Bayonetta 3, con performance decisamente al limite dell’accettabile.

Certo, non tutti i giochi che sono usciti quest’anno hanno avuto problemi tecnici, ma è inutile girarci intorno: Nintendo stessa probabilmente è già a conoscenza dei limiti hardware della sua piattaforma. Il 2023 potrebbe dunque essere un anno cruciale per il colosso nipponico, che con il prossimo Zelda (sequel di quel Breath of the Wild che uscì oramai oltre 5 anni fa, proprio al lancio della piattaforma ibrida) potrebbe dare i natali a una nuova console.

Il 2022 di Nintendo si può definire dunque leggermente agrodolce: un anno condito da grandi successi, sia commerciali che di critica, ma minato inevitabilmente da un hardware che oramai non è più all’altezza. La storia di Switch è sicuramente una delle più importanti e di successo mai prodotte a Kyoto, ma forse è arrivato davvero il momento di dire basta e voltare pagina. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.