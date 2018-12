Il creatore di God of War ha visto del gameplay di Death Stranding

Death Stranding è uno dei progetti più misteriosi di questi anni. Perlomeno, lo è per noi giocatori. Le informazioni sull’opera vengono condivise con il contagoccie e Kojima ci tiene sempre più sulle spine, sopratutto dopo aver saltato l’edizione di quest’anno dei The Game Awards.

Da poco, è inoltre passato il terzo anniversario della fondazione del team personale di Kojima, chiamato molto semplicemente Kojima Productions. Il padre di Metal Gear Solid ha celebrato con un piccolo messaggio su Twitter, nel quale riflette sulla propria scelta di non ritirarsi dopo l’abbandono della propria posizione presso Konami.

Molti sviluppatori hanno fatto le proprie congratulazione a Kojima e tra questi vi è Cory Barlog, creatore dell’ultimo capitolo della saga di God of War. Barlog fa gli auguri per il terzo anniversario e afferma: “Sono in trepidante attesa di ciò a cui stai lavorando.”

Happy 3rd anniversary to you and Your studio my friend. Really looking forward to all that you have to create!❤️ — Cory Barlog 🎮 🎄#CREATE (@corybarlog) December 15, 2018

Un utente però non si è accontentato e ha chiesto “Solo tra me e te, hai visto del gameplay, in privato, di Death Stranding, non è vero?” Al che Barlog ha semplicemente risposto: “Sì“. Ovviamente non è strano che due grandi creativi come loro, strettamente legati a Sony PlayStation, abbiano modo di visionare le rispettive opere.

Yes. — Cory Barlog 🎮 🎄#CREATE (@corybarlog) December 15, 2018

Ciò che più ci interessa, però, è che Death Stranding si trova in uno stato nel quale è già possibile testarlo. Ancora non sappiamo quanto manchi all’uscita e un’informazione di questo tipo è molto interessante. Speriamo veramente di scoprire e di vedere qualcosa al più presto. Siamo certi che i fan di Kojima non vedano l’ora di mettere le mani sul gioco.