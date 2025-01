Il crossover fra Call Of Duty e Halo esisteva ma è stato cancellato

Il tanto ambizioso, quanto chiacchierato, crossover fra Call of Duty e Halo, le due più celebri serie di sparatutto in prima persona, è stato cancellato nel 2024 secondo quanto rivelato da fonti vicine allo sviluppo. Il crossover, pianificato per essere inserito nel corso del ciclo vitale di Call of Duty: Modern Warfare 3, avrebbe dovuto includere diverse mappe iconiche tratte dal franchise di Halo.

La notizia è stata diffusa su X dal noto leaker The Ghost of Hope, considerato affidabile per le sue precedenti indiscrezioni sul franchise di Call of Duty. Secondo quanto riportato, Sledgehammer Games, lo studio di sviluppo di Modern Warfare 3, aveva progettato un'estesa collaborazione con 343 industries, il team dietro al franchise di Halo.

Un'opportunità mancata per unire due colossi del genere FPS.

Questo crossover avrebbe rappresentato un punto di incontro senza precedenti tra due pilastri dell'industria videoludica, ora entrambi sotto l'egida di Microsoft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard. L'iniziativa avrebbe potuto offrire ai fan un'esperienza unica, fondendo elementi di due universi di gioco amati e consolidati.

La conferma di questi piani è arrivata anche da Alaix, un altro leaker e dataminer, che ha dichiarato di possedere immagini e screenshot a supporto dell'esistenza del progetto. Tuttavia, le ragioni precise dietro la cancellazione del crossover rimangono sconosciute.

Oltre alle mappe, si ipotizza che la collaborazione avrebbe potuto includere personaggi e personalizzazioni a tema Halo all'interno dell'ecosistema multiplayer di Call of Duty. Questa fusione avrebbe potenzialmente rivitalizzato entrambe le serie, offrendo contenuti freschi ai rispettivi fandom.

Nonostante la cancellazione di questo specifico progetto, l'idea di una collaborazione tra Call of Duty e Halo pare sia rimasta nell'aria, lasciando intendere che potrebbe esserci una possibilità per il futuro, magari nel prossimo capitolo di Call Of duty sviluppato da Sledgehammer Games. Con entrambi i franchise ora sotto lo stesso tetto, le opportunità di sinergie creative potrebbero presentarsi nuovamente, se non addirittura in maniera molto più estesa.