Xbox rimuove improvvisamente 27 giochi dallo store europeo, cosa succede?

L'Europa si sveglia con un mistero digitale: decine di giochi scompaiono senza preavviso dal catalogo Xbox. Il fenomeno, emerso nelle ultime ore, ha colpito ben 27 titoli confermati che risultano improvvisamente non disponibili nei mercati europei. Tra le vittime di questa inaspettata sparizione figurano produzioni di rilievo come "Kena: Bridge of Spirits" (che fortunatamente si può trovare in versione fisica su Amazon), l'avventura horror "Gylt" e l'inquietante "Mundaun". L'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft o degli editori coinvolti alimenta le speculazioni sulla natura di questa sparizione di massa, facendo propendere per un problema tecnico temporaneo piuttosto che per un'operazione pianificata.

Particolarmente colpito da questa ondata di rimozioni è No Gravity Games, che ha visto l'intero catalogo di 12 titoli svanire dal marketplace europeo di Xbox. Non si tratta però di un caso isolato: anche produzioni di publisher più noti come Annapurna Interactive risultano irreperibili. L'elenco delle vittime attraversa generi e dimensioni produttive, dai titoli indipendenti come "Flippin Kaktus" e "Creepy Tale" fino a esperienze più strutturate come "Grim Dawn: Definitive Edition".

Ecco la lista completa dei giochi rimossi dallo store:

Abo Khashem

Alder's Blood: Definitive Edition

Cats and the Other Lives

Creepy Tale

Creepy Tale 2

Destropolis

Exorder

Flippin Kaktus

Grim Dawn: Definitive Edition

Gylt

House

Hyper Light Drifter

Kena: Bridge of Spirits

Mundaun

One True Hero

Ooblets

Paper Dolls Original

Primal Light

Quest Hunter

REKT! High Octane Stunts

Song of the Deep

Spooky's Jump Scare Mansion: HD Renovation

Steve Jackson's Sorcery!

Strike Force Kitty

SuperMash

Super Meat Boy Forever

Will You Snail?

La mancanza di segnalazioni relative a mercati extra-europei suggerisce che il problema sia circoscritto geograficamente, anche se l'assenza di comunicazioni ufficiali rende difficile delineare con precisione i contorni della situazione. Gli utenti di altre regioni continuano infatti ad avere accesso normale all'intero catalogo Xbox.

Non è la prima volta che Microsoft affronta problemi tecnici con il proprio store digitale. In passato, diverse anomalie hanno causato la temporanea scomparsa di contenuti, successivamente ripristinati dopo interventi tecnici. Questo precedente alimenta la teoria che si tratti di un bug temporaneo piuttosto che di una decisione strategica di rimozione coordinata.

Ovviamente, rimaniamo in attesa di chiarimenti ufficiali da parte di Microsoft, mentre speriamo in un rapido ripristino dell'accesso ai titoli temporaneamente scomparsi dal marketplace.