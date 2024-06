Il destino di Deliver Us Home dipenderà da Kickstarter

Il tanto atteso terzo capitolo della serie "Deliver Us" di KeokeN Interactive, intitolato "Deliver Us Home", si prepara a sbarcare su Kickstarter. Un trailer mostrato al Future Games Show: Summer Showcase 2024 ha fornito un primo sguardo sul gioco e ha annunciato l'inizio della campagna di crowdfunding, prevista per l'11 giugno.

"Deliver Us Home" si presenta come un'avventura in terza persona, fortemente orientata alla narrazione, ambientata in un pianeta affascinante e solitario. Il gioco promette un'esperienza immersiva, esplorando temi profondi come il cambiamento climatico e il futuro dell'umanità. Il giocatore sarà chiamato a esplorare, raccogliere risorse, sopravvivere e scoprire i segreti di questo nuovo mondo.

Nonostante faccia parte della serie "Deliver Us", "Deliver Us Home" è progettato per essere accessibile anche a chi non ha giocato i capitoli precedenti. La trama si dipana in un ambiente ampiamente lineare, ma ricco di dettagli e momenti memorabili. Questo approccio permette di attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori, offrendo una storia coinvolgente e autonoma.

Il futuro di "Deliver Us Home" dipende dal successo della campagna Kickstarter. KeokeN Interactive, lo studio di sviluppo dietro il gioco, ha recentemente affrontato la chiusura e il licenziamento del proprio team. La campagna di crowdfunding rappresenta quindi un'ultima speranza per vedere questo progetto realizzato. Il trailer di annuncio ha evidenziato l'importanza del supporto della comunità dei giocatori, invitandoli a sostenere il progetto per garantire la sua esistenza.

Attualmente, "Deliver Us Home" è previsto solo per la piattaforma Steam, ovviamente senza una data di uscita definita. Il trailer ha mostrato il protagonista del gioco in varie ambientazioni, alternando sequenze di esplorazione che lasciano intravedere la qualità visiva e l'atmosfera immersiva del titolo.

La descrizione ufficiale del gioco sottolinea il suo carattere contemplativo e solitario, promettendo un'esperienza ricca di misteri da svelare. I giocatori saranno immersi in una narrazione che utilizza il medium videoludico per trasmettere messaggi significativi, rendendo "Deliver Us Home" non solo un gioco, ma un viaggio emotivo e riflessivo.

"Deliver Us Home" si presenta come un ambizioso progetto che mira a combinare una storia avvincente con un'esperienza di gioco profonda e significativa. Con la campagna Kickstarter alle porte, il successo del gioco dipenderà dal sostegno della community.