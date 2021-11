Il gaming su mobile non è morto: le cifre di Zynga fanno girare la testa

I giochi mobile non sono affatto destinati a scomparire. Nonostante l’attenzione sia calata drasticamente negli anni, in realtà le cifre che girano su applicazioni iOS e Android sono decisamente più alti di quanto possiamo immaginare. Una delle società che ha saputo cogliere il trend nel corso degli anni è stata sicuramente Zynga, che dopo un periodo di alti e bassi ora sta tornando ai tempi d’oro, come dimostra il fatturato registrato nel terzo trimestre dell’anno. Una vera boccata di ossigeno, dopo gli ultimi mesi passati sull’orlo del precipizio.

Il trimestre, che si è chiuso il 30 settembre 2021, ha dimostrato come il gioco su mobile (soprattutto quello di Zynga) sia davvero in uno stato di salute decisamente ottimo. I guadagni si attestano sui 705 milioni di Dollari, un incremento del 42% rispetto all’anno scorso. Le entrate maggiori arrivano dalla sussidiaria Rollic Games e proprio da alcuni giochi mobile, come ad esempio Golf Rival e franchise ben conosciuti come CSR e Words with Friends, che continuano a portare denaro sonante nelle tasche della società.

Nonostante alcune perdite, fisiologiche quando parliamo di società che operano in questi campi, Zynga è ancora una macchina da soldi. I 42 milioni di dollari di perdite, infatti, sono comunque un miglioramento, considerando che le previsioni iniziali si attestavano intorno a 110 milioni di Dollari. Il mercato mobile però non si ferma e grazie a questa crescita, Zynga sarà (secondo alcune forecast) in grado di chiudere l’anno con circa 3 miliardi di fatturato: una cifra da capogiro, che potrebbe potenzialmente crescere ancora di più nel corso del prossimo anno fiscale.

Queste cifre sono sicuramente importanti e rappresentano un importante rialzo da parte di Zynga. La società ha infatti vissuto un periodo di buio piuttosto importante, avviato quando Facebook decise di concentrarsi maggiormente sui giochi più classici rispetto a quelli casual. Ora però la situazione e quindi no, a quanto pare Farmville non chiuderà mai.