Gli appassionati del retro game saranno in festa ora che è stato rilasciato un importante aggiornamento per il ModRetro Chromatic, il popolare dispositivo portatile FPGA che si pone come ïl milgior GameBoy moderno attualmente sul mercato"(con buona pace di Analogue).

L'aggiornamento rilasciato oggi, difatti, introduce una funzionalità attesa da tempo: lo streaming diretto su Discord senza necessità di adattatori o software aggiuntivi. Un semplice cavo USB-C collega ora passato e presente, permettendo di condividere istantaneamente l'esperienza di gioco con amici e community online, abbattendo le barriere tecnologiche che spesso limitano la socialità del retrogaming.

L'aggiornamento firmware rilasciato oggi rappresenta un significativo passo avanti per il dispositivo da 199,99 dollari, lanciato originariamente a dicembre 2024 (e attualmente molto difficile da reperire). La modalità plug-and-play con Discord trasforma il Chromatic nel primo handheld retro con supporto nativo per lo streaming sulla popolare piattaforma di comunicazione. Un'innovazione che si inserisce perfettamente nella filosofia di ModRetro di rendere il gaming classico più accessibile e condivisibile.

Per attivare la funzionalità basta collegare il dispositivo al computer tramite la porta USB-C situata nella parte inferiore. Il Chromatic verrà immediatamente riconosciuto nell'elenco dei dispositivi di Discord, pronto per trasmettere le partite di Game Boy e Game Boy Color in tempo reale. Un processo intuitivo che elimina le complessità tecniche tipicamente associate alla condivisione di gameplay da hardware retrò.

Il ModRetro Chromatic si è rapidamente affermato come uno degli handheld FPGA più ricercati sul mercato. La sua popolarità deriva dalla capacità di combinare autenticità e miglioramenti moderni, il dispositivo è in grado di leggere le cartucce originali di Game Boy e Game Boy Color, visualizzandole però su uno schermo IPS retroilluminato molto più luminoso e definito rispetto ai display originali degli anni '90.

Prima di questo aggiornamento, era già possibile collegare il Chromatic a un PC per registrare o trasmettere il gameplay tramite OBS, con i computer Windows che lo riconoscevano come una webcam. Il supporto per Linux e macOS è ancora in fase di sviluppo, ma la nuova funzionalità di streaming nativo su Discord funzionerà su tutte le piattaforme, ampliando notevolmente la compatibilità del dispositivo.

E se vi sembra una notizia da poco, è perché molto probabilmente non avete idea della complessità del trasmettere le proprie partite quando si vuole usare dell'hardware originale dell'epoca o, come nel caso di questi device, delle console che riproducano fedelmente le componenti di quegli anni, senza utilizzare degli emulatori. Per questo motivo, avere una console portatile che, oltre a offrire le componenti originali, garantisce un pizzico di modernità, è una manna dal cielo per gli amanti del retro gaming.

Un ponte tecnologico che unisce l'esperienza di gioco retrò alla socialità digitale contemporanea.

La straordinaria richiesta ha reso il Chromatic difficile da trovare sul mercato. Attualmente, tutte le colorazioni sono esaurite sul sito ufficiale di ModRetro, sebbene GameStop abbia ancora disponibili alcune unità esclusive in colorazione grigia. Una scarsità che testimonia il crescente interesse verso hardware che permetta di rivivere l'esperienza di gioco originale con tocchi di modernità.

L'approccio di ModRetro al retrogaming non si limita all'hardware. L'azienda pubblica anche nuovi giochi in stile retrò, completi di cartucce colorate e confezioni che richiamano l'estetica dell'epoca. Il catalogo attuale include dieci titoli, spaziando tra giochi completamente nuovi e classici ripubblicati come Toki Tori, creando un ecosistema che valorizza tanto il passato quanto il presente del medium videoludico.